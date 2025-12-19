El Consejo de Seguridad Nuclear concluye que en los laboratorios del hospital de Toledo no hay riesgo radiológico

Archivo - Hospital Universitario de Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha concluido que la actividad de las instalaciones médico-radiológicas del Hospital Universitario de Toledo "no supone un riesgo radiológico para el personal que trabaja en los laboratorios situados debajo de las mismas, desarrollándose la actividad conforme a la normativa vigente".

Así lo constata dicho Consejo, tras la inspección que realizó sin previo aviso el pasado 25 de noviembre, a petición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que acudió a él por su competencia en materia de protección radiológica, ante el posible riesgo de radiación o exposición electromagnética en la zona de laboratorios del hospital de la capital regional.

En nota de prensa, explica que realizó una inspección en las instalaciones médico-radiológicas del servicio de cardiología y del servicio de radiodiagnóstico del hospital toledano, con especial atención a los niveles de radiación en las dependencias situadas en la planta inferior, donde se ubican diversos laboratorios.

Explica que durante la inspección se efectuaron mediciones de radiación en los locales situados debajo de las salas de hemodinámica, arritmias y tomografía computarizada y en condiciones normales de uso de dichos equipos.

"Los resultados obtenidos mostraron, en todos los puntos evaluados, niveles de radiación compatibles con el fondo ambiental, y en el caso de los equipos de tomografía computarizada, valores claramente inferiores a los límites reglamentarios", aseguran desde el Consejo, que dice haber constatado que la instalación dispone de los blindajes "adecuados, de un programa de protección radiológica en vigor, de controles de calidad periódicos y de personal debidamente acreditado".

Asimismo, termina añadiendo, verificó que la documentación técnica y los certificados disponibles no reflejan desviaciones relevantes en materia de seguridad radiológica.