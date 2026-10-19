La constitución de empresas en C-LM sube un 2,7% en el tercer trimestre respecto al año anterior

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MADRID/TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La constitución de nuevas empresas en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 2,7% en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar un total de 799 operaciones, según los datos del Colegio de Registradores en su Estadística Mercantil trimestral.

A nivel nacional, la constitución de nuevas empresas se ha incrementado un 2,3% en el tercer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar un total de 28.117 operaciones, mientras que las extinciones societarias se han elevado un 2,6%, hasta las 5.854.

Como consecuencia, la ratio de extinciones sobre constituciones se sitúa en el 20,8%, muy similar al registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior, según se desprende de la estadística mercantil trimestral, elaborada por el Colegio de Registradores.

En cuanto a la evolución de las constituciones de nuevas empresas, los Registradores han explicado que, en los últimos tres años, se mantiene una tendencia mayoritariamente positiva, con dos periodos de descenso: el primer trimestre de 2025 (-6,7%) y el segundo trimestre de 2026 (-5,1%).

"Esto sugiere que, tras periodos de mayor dinamismo, pueden producirse fluctuaciones a corto plazo derivadas de factores coyunturales y de la propia evolución del ciclo económico", se señala en el informe.

En este sentido, los expertos plantean que la incertidumbre geopolítica, las tensiones inflacionistas y las revisiones en las expectativas de crecimiento tienden a condicionar el ritmo de constitución de nuevas sociedades.

MADRID Y CATALUÑA LIDERAN LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Por comunidades autónomas, el número de constituciones del tercer trimestre respecto a un año antes muestra datos desiguales, aunque con una mayoría de regiones al alza.

Por volumen de actividad, Madrid y Cataluña lideran la creación de empresas, concentrando conjuntamente un 41% de las mismas, en ambas con pocas variaciones respecto al año anterior.

Entre las regiones con mayor crecimiento destacan las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (+33,3%), Cantabria (14%), y Navarra (11,8%). No obstante, se trata de territorios con menor peso relativo en el conjunto nacional, por lo que su impacto sobre el balance global es más limitado. Por el contrario, se producen ligeros descensos en Baleares (-6,8%), Canarias (-0,6%) y Cataluña (-0,4%).

En cuanto a la distribución sectorial, destacan el comercio, con el 14,4% del total de empresas creadas, seguido por las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales (ambas con un 14,3%) y la construcción (11,5%). También tienen un peso relevante la hostelería (9,3%) y las actividades financieras y de seguros (8,4%).

LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL CAEN UN 3,1%

La estadística de los registradores también refleja que en el tercer trimestre de 2026 se han anotado 6.344 ampliaciones de capital, un 3,1% menos que en el mismo periodo de 2025. La caída se observó en todos los meses del trimestre, siendo agosto el más intenso (-5,1%).

En términos de importe de capital ampliado se han desembolsado más de 4.000 millones de euros, lo que arroja un importe medio por operación de unos 633.000 euros, un 18,6% inferior al contabilizado en el tercer trimestre de 2025.

TRASLADOS DE SEDES: MADRID CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE SALIDAS

En cuanto a los traslados de sede social entre distintas comunidades autónoma, el informe apunta a que el mayor número de salidas se concentra en la Comunidad de Madrid (408), seguida de Cataluña (184), Andalucía (149) y la Comunidad Valenciana (117).

Para una comparación más homogénea, entre territorios de distinta naturaleza y dimensión, los Registradores han analizado el saldo neto de movimientos empresariales (entradas menos salidas).

Desde esta perspectiva, la Comunidad Valenciana registra el comportamiento más favorable, con un saldo neto positivo de 28 empresas, seguida de Canarias (23) y a más distancia Galicia y País Vasco (9). En contraste, Cataluña presenta el saldo neto más negativo, con una pérdida de 37 empresas, seguida de Castilla y León con 11 menos.