Convocados los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha

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TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado, mediante una resolución de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, la convocatoria correspondiente al año 2026 de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

Según el texto publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recogido por Europa Press, la finalidad de estos premios es la de reconocer públicamente y apoyar la labor investigadora y el esfuerzo innovador que realiza el personal investigador de Castilla-La Mancha, valorando de manera especial la labor investigadora de las personas jóvenes y la contribución de la mujer en el ámbito de la investigación.

Asimismo, se pretende reconocer y premiar a las entidades públicas o privadas, al personal de administración y servicios que destaquen en materia de I+D+i en nuestra región, a los grupos de investigación, a la divulgación científica dirigida a acercar el conocimiento científico a un público no especializado, y a la transferencia de conocimiento.

Los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha incluyen las modalidades de Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación, Premios a la investigación y a la innovación, Premios a la investigación y a la innovación joven, Premio a la mujer investigadora, Premio al grupo de investigación, Premio a la divulgación científica, Premio a transferencia de conocimiento, Premio para aquellas entidades públicas o privadas que, en el desarrollo de sus funciones y competencias, cualquiera que sea su sector, hayan obtenido resultados relevantes para Castilla-La Mancha en materia de I+D+i, o destaquen por su inversión o promoción de I+D+i y Premio al personal de administración y servicios.

Los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha tendrán exclusivamente carácter honorífico y en el caso de las personas físicas podrá hacerse a título póstumo. Cada premio consistirá en una obra artística singular y un diploma acreditativo.

Las candidaturas no podrán ser presentadas por las propias personas o entidades candidatas que opten a alguno de los premios y sí podrán serlo por cualquier persona física o institución académica, científica o cultural de la región a favor de otra persona física o jurídica. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes desde este sábado.