Cooperativa 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso acogerá al Intergrupo del Vino de Comité de las Regiones el 1 de octubre

Visita a la cooperativa 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso. - JCCM

CIUDAD REAL, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de octubre el Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones se reunirá en la cooperativa 'Virgen de las Viñas' de Tomelloso; tal y como ha confirmado este viernes la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

A esta visita para conocer cómo avanza la campaña de vendimia, también han asistido el vicepresidente segundo del Gobierno Regional, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal; y el presidente de la cooperativa 'Virgen de las Viñas', Rafael Torres.

Rodrigo ha indicado que "está despertando mucho interés conocer cómo trabajamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector vitivinícola y, sobre todo, nuestra fuerza como región productora, comercializadora y exportadora de vino".

La directora general de Asuntos Europeos ha explicado que "es muy importante que hayamos logrado que esta reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones se realice aquí en Castilla-La Mancha y, más concretamente, en Tomelloso porque no solo nos pone en el mapa, sino que nos permite trasladar a Europa desde el terreno la realidad del sector de nuestra región", ha señalado. "Es una muestra más de la influencia que estamos teniendo en las instituciones europeas a la hora de liderar las defensas del sector agroalimentario, en este caso, del sector vitivinícola", ha incidido.

Tal y como ha explicado , ya se han inscrito regiones europeas de países como Austria, República Checa y Alemania y ha detallado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja con el resto de miembros para cerrar el orden del día. "Como región anfitriona y organizadora tenemos más influencia para introducir temas de debate y por eso queremos escuchar a representantes del sector para llevar su voz, sus preocupaciones y su realidad a este foro".

Además, de esta reunión externa del Intergrupo del Vino; también se desarrollará la conferencia 'Protección del origen, creación de valor: Indicaciones geográficas y el vino como motores del desarrollo territorial', ha informado la Junta en nota de prensa.

Este evento se enmarca también dentro de la celebración de la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones que se desarrollará en Castilla-La Mancha del 30 de septiembre al 2 de octubre. Además de Tomelloso, Toledo y Campo de Criptana también serán sede de estos foros de debate de las regiones europeas.

COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha defendido la importancia de mantener las medidas incluidas en la intervención sectorial vitivinícola, gestionadas a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que han contribuido al desarrollo del sector en Castilla-La Mancha mediante actuaciones destinadas a la promoción del vino en terceros países, la mejora y ampliación de las bodegas y la destilación de subproductos.

Martínez Lizán ha asegurado que el Gobierno regional continuará trabajando junto al Ministerio de Agricultura para mantener una línea que "tanto ha aportado a Castilla-La Mancha y es tan necesario" y avanzar en la mejora de algunas de estas medidas para hacerlas "más eficientes y rentables". El consejero ha subrayado también la necesidad de favorecer la adaptación del sector a los gustos de los consumidores, "que son quienes van a hacer posible que podamos seguir vendiendo nuestros vinos".