Cortada la CM-9232 en Boniches y la CM-2106 en Laguna del Marquesado por la caída de un árbol

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CUENCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol ha obligado a cortar la carretera CM-9232 a su paso por el término municipal de Boniches y la CM-2106 a la altura de Laguna del Marquesado, ambas localidades en la provincia de Cuenca.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía el primer aviso a las 10.09 horas de este domingo. La caída de un árbol obligaba a cortar la CM-9232 en el kilómetro 3 a la altura de Boniches.

Minutos más tarde, a las 10.12 horas, la CM-2106 en el kilómetro 21 a su paso por Laguna del Marquesado también tenía que cortarse por la caída de un árbol.

Hasta sendos lugares se han desplazado Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.