Cortes aprueban sin apoyo PP-Vox que Page exija a Sánchez un fondo para CCAA infrafinanciadas hasta nuevo modelo

La resolución, aprobada sólo por PSOE, también insta a diputados de PP C-LM en el Congreso a apoyar el techo de gasto



TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aprobar con "carácter inmediato" un fondo transitorio que permita compensar temporalmente a las comunidades autónomas que con el actual modelo "están claramente infrafinanciadas", entre ellas Castilla-La Mancha, hasta que se acuerde el nuevo sistema de financiación autonómica, es parte del texto de una resolución del PSOE que se ha aprobado este jueves en el pleno de las Cortes castellanomanchegas, sin apoyo de Partido Popular y Vox.

La resolución socialista al debate general celebrado en la Cámara en referencia al modelo de financiación autonómica --que sumaba iniciativas de PP y PSOE-- insta al Ejecutivo regional a que "urja" al Gobierno central la necesidad de ese nuevo modelo "dentro de un nuevo marco de financiación para las comunidades autónomas, que debe garantizar la suficiencia financiera, valorando adecuadamente el costo efectivo de los servicios que son competencia de las comunidades autónomas".

El nuevo sistema, a su juicio, debe proporcionar la misma financiación por población ajustada a igualdad de competencias en todas las regiones independientemente de su capacidad fiscal, teniendo en cuenta las variables que influyen en el coste de la prestación de los servicios públicos, como superficie, dispersión, renta per cápita y estructura por edades de la población.

Igualmente, se pide que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie con carácter multilateral y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera; que sea "respetuoso" con el derecho a la igualdad de todos los españoles que recoge la Constitución y que no privilegie "bajo ningún concepto a unos ciudadanos respecto a otros o a unas comunidades autónomas con relación a las demás".

Además, solicita que ese modelo de financiación "tenga en cuenta la absorción por parte del Estado de la infrafinanciación" a la ha llevado el actual modelo; abordar una restructuración de la deuda pública de cada región e incorporar en el nuevo modelo un acuerdo sobre armonización fiscal en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas.

Los socialistas, que apoyan la propuesta de García-Page a Pedro Sánchez para que en la próxima Conferencia de Presidentes se incluya un punto en el orden del día, a fin de alcanzar un compromiso de Estado para que la capacidad financiera de las autonomías no se vea afectada por las decisiones del Ejecutivo nacional, arremete contra el PP, al que insta a que sus diputados, "por encima de intereses partidistas", apoyen la senda de déficit que proponga el Gobierno de España.

VOX: "NUEVA TRAICIÓN DEL PSOE"

Precisamente la senda de déficit y el denominado cupo catalán han sido los dos asuntos que han centrado las intervenciones de los grupos parlamentarios, empezando por el diputado de Vox, Francisco José Cobo, quien ha lamentado que "el concierto económico, la financiación singular o los cupos" no son otra cosa que "una nueva traición del PSOE a los españoles" que "afectará de manera negativa".

Tras recordar que la aprobación de los objetivos de déficit, que se tenía que haber producido este jueves, se haya suspendido, ha pedido "responsabilidad, lealtad y respeto institucional" para "no mantener conversaciones a dos bandas" donde no queda claro "qué se está pactando".

Igualmente, ha instado a los socialistas a reconocer "que no son capaces de adoptar las medias adecuadas y necesarias para remontar la mala situación en la que nos encontramos" y, por el contrario, "se aferran a echar la culpa a la infrafinanciación mientras que lo que ustedes hacen es sobrefinanciar a otros", lamentando el "servilismo del PSOE concediendo todo tipo de cesiones a partidos separatistas".

Por el contrario, ha subrayado, Vox "tiene una ruta clara y sabe qué hara". "Menos gasto político, más política de ajuste y austeridad presupuestaria", ha comentado. En este sentido, la resolución de este grupo parlamentario, que ha sido rechazada tras no contar con apoyo ni del PP ni del PSOE, instaba al Gobierno regional a impulsar ante el Gobierno de España la recuperación de competencias por parte del mismo "y la puesta en marcha de un modelo territorial que garantice de forma efectiva la unidad nacional, la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las distintas regiones".

PP: "ROBO A MANO ARMADA"

La parlamentaria del PP Carolina Agudo ha adelantado que su formación va a "dar la batalla" contra la financiación singular que ha pactado Pedro Sánchez "con sus socios independentistas" que para comunidades autónomas como esta "va suponer una merma muy importante para los recursos públicos y para la prestación de los servicios públicos de todos los castellanomanchegos".

A su juicio, hoy García-Page iba a poder demostrar su verdadera posición respecto al cupo catalán --y si va a tener "las agallas que no tuvo para frenar la amnistía"--, un cupo catalán que "dinamita el modelo de convivencia de los españoles y que desequilibra el sistema de prestación de los servicios públicos", algo que en una región donde "somos los campeones de la deuda", lleva a "los recortes" que "ya se están aplicando" en ámbitos como la sanidad.

Agudo ha coincidido en que el nuevo modelo debe acordarse "en una mesa multilateral en la que participemos todos" y contando con el "análisis de los costes" de los servicios, y apoyarse en los principios constitucionales "que hoy está pisoteando el PSOE", criticando "ese robo a mano armada que quieren llevar a cabo". "Lo que tiene que hacer hoy el PSOE de Castilla-La Mancha es irse a Ferraz, pero no a entregar los avales para que Pedro Sánchez continúe haciendo tropelías, sino para exigirle a su amo que convoque elecciones generales".

Su propuesta de resolución, también rechazada, apostaba por un modelo de financiación acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera "y no como resultado de cesiones y en perjuicio de los demás para que el Gobierno encaje el cupo independentista"; por ampliar el montante económico total del sistema de financiación, "como hizo el PP en 1997 y 2001" y por crear "un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación".

El parlamentario del PSOE Fernando Mora ha recriminado al PP que "exija" a García-Page pero no a su presidente, Paco Núñez, recordando que, sin su apoyo al techo de gasto en el Congreso, también los ayuntamientos de la región gobernados por los 'populares' no van a disponer de dinero. "Ustedes no arriesgan nada nunca, nunca", ha precisado, convencido de que "si Núñez arriesgase lo que arriesga Page ya no estaba en el PP, ya le habrían echado".

JUNTA: "IMPORTANTE APROBAR TECHO DE GASTO"

Mora ha lamentado que el PP no tiene propuesta de financiación y ha recordado que cuando se habló de senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se abstuvieron; y el que calla, otorga, luego estaban de acuerdo con esa senda de déficit de una u otra manera".

Para cerrar el debate, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el contenido de la propuesta socialista y ha exhortado al PP a apoyarla.

"Piénsenselo bien y, por favor, transmitan a sus diputados, transmitan en Génova, que es importante aprobar esa senda de gasto, es importante aprobar el techo de gasto. Luego, si ya no le gustan el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno, pues no se lo aprueben, pero, por favor, el techo de gasto, la senda de déficit para los próximos años, nos repercute directamente a las comunidades autónomas, concretamente a Castilla-La Mancha, y nos repercute también a los ayuntamientos", ha finalizado.