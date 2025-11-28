Cortes C-LM celebran el Día de la Constitución con un acto institucional, visitas e iluminación de la fachada

Presentación de una exposición de la agencia Efe en las Cortes de C-LM. - CORTES C-LM

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran un año más el aniversario de la Constitución Española con un programa de actividades en la propia sede del parlamento en Toledo, que incluye el acto institucional con Presidencia de la Junta en el propio Convento de San Gil, una jornada de puertas abiertas que en esta ocasión contará con visitas teatralizadas, iluminación durante tres noches de la fachada principal con la bandera de España y una exposición de fotografías de la Agencia Efe repasando sus 40 años en la comunidad autónoma.

"Celebramos el aniversario de la Constitución con mucho orgullo", ha asegurado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, al explicar que "hay regiones que pretenden ignorar que son fruto de que tenemos una constitución que nos ha dado lugar a nacer y que somos fruto del modelo descentralizado de la Constitución de 1978, que es la mejor que hemos tenido porque es la que ha permitido más años de paz, más años de libertad, más años de democracia y, sobre todo, más años de convivencia".

Bellido ha presentado la programación para conmemorar la promulgación de la Carta Magna en la Sala Institucional del Parlamento en Toledo junto a la delegada de la agencia Efe en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, coincidiendo con la apertura de esta muestra de fotografías, la primera de las actividades enmarcadas en el Día de la Constitución.

La exposición 'Momentos icónicos de nuestra historia reciente' puede verse hasta el próximo martes 16 de noviembre en la planta noble del Convento de San Gil de Toledo de lunes a jueves en horario de 9.00 a 19.00 horas y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.

ACTO E ILUMINACIÓN CON LA BANDERA

Un año más, la actividad central de esta programación la constituye un acto institucional junto a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, el miércoles 3 de diciembre, con intervenciones de los presidentes Bellido y Emiliano García-Page en el Salón de Plenos, donde habrá actuaciones musicales, y un segundo bloque en el patio principal de San Gil para el tradicional izado de banderas.

También como en las ocasiones anteriores desde que Bellido preside el parlamento, la fachada principal del antiguo convento será iluminada con una imagen en movimiento de la bandera de España, visible desde diferentes puntos de la ciudad de Toledo, en las tardes y noches de los días 5, 6 y 7 de diciembre.

La principal novedad de la programación de este año consiste en que la habitual jornada de puertas abiertas del propio 6 de diciembre serán en esta ocasión unas visitas teatralizadas, en las que personajes caracterizados de época harán guiños a las diferentes etapas y usos que ha tenido la actual sede del parlamento. Bellido ha avanzado que inicialmente habrá dos pases a las 10.30 y 12.00 horas, aunque si hay mayor demanda podría ampliarse a la tarde. Las personas interesadas en participar tienen que hacer una reserva gratuita escribiendo al mail puertasabiertas@cortesclm.es.

Toda esta actividad coincide con una campaña en medios de comunicación con el lema "el valor de convivir, el impulso de avanzar" y que muestra una imagen con dos ejemplares de la Constitución Española, cuyo aniversario se conmemora ahora, y del Estatuto de Autonomía, cuya profunda reforma aprobada por la asamblea regional en mayo están tramitando en estos momentos las Cortes Generales como ley orgánica.