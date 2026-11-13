Creadoras y profesionales de la cultura reflexionan en Albacete sobre igualdad y arte en las II Jornadas 'Indomables'

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Diputación de Albacete ha acogido la segunda edición de las Jornadas Feministas de Artes Escénicas 'Indomable', organizadas por la Asociación Feminista Silvana, con la Facultad de Humanidades de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la institución provincial.

El diputado del Área Social, José González, ha asistido acompañando a la presidenta de la Asociación Feminista Silvana, Mercedes Lozano, y al decano de la Facultad de Humanidades, Francisco Javier Jover. También han participado integrantes del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación, encabezados por su jefa, Marisa Fajardo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La cita ha reunido a profesionales de diferentes disciplinas artísticas, docentes, creadoras y público interesado en abordar el papel de las artes escénicas como espacio de expresión, aprendizaje y reflexión sobre las desigualdades de género que persisten en la cultura.

José González ha dado la bienvenida a las personas participantes y ha destacado la importancia de espacios culturales como éste que permiten compartir experiencias, visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras y reflexionar sobre las barreras que todavía encuentran en el desarrollo de sus trayectorias profesionales.

El diputado ha señalado que la cultura y la igualdad constituyen dos ámbitos estrechamente relacionados, aplaudiendo esta iniciativa que busca incidir la necesidad de favorecer el acceso a la creación artística y el reconocimiento del talento femenino.

En este sentido, González ha recordado una reflexión de Virginia Woolf sobre la invisibilidad histórica de las mujeres, aludiendo a su conocida afirmación de que, durante buena parte de la historia, 'Anónimo era una mujer', como invitación a reconocer las aportaciones femeninas a la cultura y a las artes.

La danza de Cecilia Jiménez, protagonista de una apertura especialmente emotiva Uno de los momentos más destacados de la mañana ha llegado con la representación de 'El triunfo del tiempo y el desengaño', una propuesta del taller coreográfico de Cecilia Jiménez Ferres que ha convertido el Salón de Actos de la Diputación en un espacio de expresión artística a través del movimiento.

La pieza, una versión coreografiada de un recitativo de Händel concebida originalmente como espectáculo de danza callejera, ha permitido al público disfrutar en directo de un trabajo de notable fuerza expresiva y sensibilidad artística.

La representación ha constituido uno de los grandes atractivos de esta segunda edición, mostrando la capacidad de la danza para comunicar emociones, construir relatos y abrir nuevas miradas sobre la experiencia humana.

La propia Mercedes Lozano ha recordado durante la presentación que había tenido ocasión de contemplar anteriormente esta creación en plena calle, en el Altozano de Albacete, y ha destacado la belleza y la intensidad de una propuesta que ahora ha podido disfrutarse en el espacio escénico de la institución provincial.

Tras la actuación, Cecilia Jiménez, coreógrafa, docente y bailarina, ha protagonizado la ponencia 'De la mesa al cuerpo. Recorrido del proceso coreográfico', centrada en el proceso creativo y en la transformación de las ideas en movimiento escénico.

Las marionetas, la memoria y la creación teatral con perspectiva de género La programación de este viernes ha continuado con la intervención de Mariso García Ferrández, titiritera, directora y creadora escénica vinculada a Periferia Teatro, que ha abordado 'El poder de la marioneta. Acercamiento a la dramaturgia de la materia'.

Su propuesta ha profundizado en las posibilidades expresivas de los títeres y los objetos como herramientas para comunicar, generar emociones y conectar con públicos de diferentes edades.

La jornada se ha completado con la participación de Raquel Alarcón, directora de escena, dramaturga, actriz y pedagoga teatral, con la ponencia 'Cuerpo, biografía y memoria. La creación teatral desde una perspectiva de género', dedicada a explorar las relaciones entre las experiencias personales, la memoria y la creación escénica.

Estas actividades han dado continuidad a los dos talleres celebrados el jueves 12 de noviembre en la Sala Miguel Ángel Blanco de la Posada del Rosario, centrados en el teatro comunitario y la creación colectiva, de la mano de Raquel Alarcón, y en las posibilidades artísticas de los objetos, títeres y marionetas, con Mariso García Ferrández.

Un espacio para compartir experiencias y construir redes desde la cultura La presidenta de Silvana, Mercedes Lozano, ha agradecido la colaboración de las entidades que han hecho posible esta segunda edición y ha destacado el esfuerzo que supone para una asociación pequeña organizar unas jornadas con profesionales de reconocido recorrido artístico y pedagógico.

Lozano ha explicado que el objetivo de 'Indomable' es favorecer el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre mujeres, utilizando la cultura como herramienta para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

"Desde Silvana creemos que el propósito de estas jornadas es que podamos conseguir la igualdad a través de la cultura y generar redes que amortigüen nuestra caída y nos impulsen hacia una sociedad más justa", ha expresado, defendiendo también "la belleza, el arte y el feminismo frente a la barbarie".

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Humanidades de Albacete ha felicitado a las organizadoras por dar continuidad a una iniciativa que comenzó el pasado año y ha destacado el interés formativo y cultural de su programación.

Segunda edición, pues, para 'Indomable', que ha vuelto a reunir en Albacete a mujeres vinculadas a distintas disciplinas escénicas, en un encuentro para situar el arte, la reflexión colectiva y la igualdad de género en el centro de su programación.