Cruce de acusaciones sobre quién inició la pelea en el juicio por una reyerta en un bar de Cuenca

CUENCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro acusados por diversos delitos de lesiones durante una reyerta en el bar La Oficina de Cuenca en mayo de 2023 han cruzado acusaciones sobre cómo se inició la pelea en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.

El primero de los cuatro implicados que ha declarado ha sido A.F.C.G., que perdió la visión del ojo izquierdo durante la riña y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión por lesiones a otros participantes. A.F.C.G. ha explicado que aquel día había quedado en el bar con su mujer, su yerno --el acusado A.R.G.C.-- y unas amigas para celebrar el bautizo de una niña.

En un momento de la noche llegaron los otros dos acusados, A.F.Q.G. y B.S.T.U. y, según ha manifestado el primer declarante, "empezaron a molestarnos", primero refiriéndose a una chica menor de edad que se encontraba en el bar y a su tía, que conocía a todos los implicados en la reyerta; y posteriormente también a su mujer, que había tenido una relación unos años antes con B.S. T.U.

Según la versión de A.F.C.G., en el momento en el que fue a reprenderlos por su comportamiento "empezó el problema", ya que el acusado A.F.Q.C. le estrelló un vaso en el ojo en cuanto se acercó a la mesa. Ante el tribunal, ha declarado que no participó en la lluvia de botellas y objetos que se produjo después y que cuando llegó la policía le detuvo, le metió en la ambulancia y se quedó dormido. "Cuando desperté estaba ya en el hospital esposado", ha asegurado.

El segundo en declarar ha sido A.F.Q.C., que se enfrenta a la mayor petición de pena, de hasta 12 años por dos delitos, entre ellos las lesiones que le costaron el ojo al primer declarante. En su intervención ha explicado que llegaron al bar después de haber bebido previamente en su casa y, según su versión, el detonante de la pelea fue que su amigo B.S.T.U. había tenido una relación anteriormente con la mujer de A.F.C.G. y que ella les dirigió insultos.

En un momento, siempre según sus explicaciones, el marido golpeó su mesa, se dirigió a donde estaban ellos y cogió un vaso. En ese momento, al entender que le iban a agredir, se defendió golpeándole en el ojo con su copa. Este testigo ha asegurado también que A.F.C.G., cuando salió del bar, se fue haciéndoles gestos amenazantes y diciendo que les iba a matar. "La mujer comenzó a meterse conmigo y con mi familia".

La tercera declaración ha sido la de B.S.T.U., que se enfrenta a seis años de prisión. Ante el tribunal ha asegurado que la mujer de A.F.C.G. comenzó a meterse con él y con su familia y él empezó "a contestar". Finalmente, según su testimonio, el marido fue a por ellos y comenzó la reyerta. Este acusado sufrió lesiones en la cabeza durante el vuelo de botellines de cerveza por el bar. Él ha negado que arrojara envases, pero ha confirmado que sí lanzó una silla que impactó contra uno de sus rivales tras un rebote en una mesa.

Finalmente, ha declarado A.R.G.C., para el que la Fiscalía pide tres años de prisión. Ante los jueces ha señalado que los problemas comenzaron cuando A.F.Q.G. y B.S.T.U. empezaron a lanzar papeles hacia su mesa, lo que provocó que la mujer de A.F.C.G., que es también su cuñada, les insultara. Ese acusado ha confirmado que lanzó botellines durante la pelea y que él mismo recibió algún impacto, pero no ha querido reclamar indemnización.

COMENTARIOS SOBRE EL ATRACTIVO DE UNA MENOR

En el juicio ha declarado la chica menor a la que, según una de las versiones, los acusados A.F.Q.G. y B.S.T.U. dirigieron comentarios sobre su atractivo físico. Esta chica además recibió un botellazo en el labio y ha señalado como autor de esta lesión al hombre que perdió el ojo, A.F.C.G.

También ha declarado la tía de esta joven, que conocía a todas las partes implicadas en el conflicto, pero que ha asegurado que no vio el comienzo de la pelea porque se encontraba en el baño. Otros testigos han sido los policías que acudieron a la reyerta, por la que todos los implicados fueron llevados a comisaría por riña tumultuaria.

El penúltimo testimonio ha sido el del camarero que estaba en el bar La Oficina, que ha declarado sobre los destrozos en el establecimiento y las lesiones que sufrió la chica, y aunque no ha señalado cómo comenzó la discusión sí ha confirmado que vio el primer golpe, el que recibió A.F.C.G.

Finalmente, ha tomado la palabra la mujer de A.F.C.G., que ha declarado que los acusados A.F.Q.G. y B.S.T.U., con el que ha confirmado que tuvo una breve relación unos años antes, se dirigieron a ellos "diciendo groserías e insultos" y que también les tiraban papelillos. Además, ha dicho que se dirigieron a la joven y a su madre, a la que le decían expresiones del tipo "cuando crezca te vamos a hacer suegra", lo que hizo que su marido interviniera para pedirles que fueran más respetuosos con una menor de edad.

El juicio ha contado también con la intervención de la forense que hizo informes de las lesiones de varios de los acusados y con la proyección de las imágenes de la cámara del bar. Tras todas estas pruebas, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus acusaciones y las defensas de A.F.Q.G. y B.S.T.U. han pedido que, en caso de veredictos de culpabilidad, se tengan en cuenta atenuantes como la legítima defensa y la embriaguez.