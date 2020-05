Cs aspira a conseguir 40 millones para autónomos en su pacto con el PSOE

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

En el marco de las negociaciones entre Cs y PSOE para alcanzar un pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha, la formación naranja aspira a elevar el total de ayudas para autónomos recogidas en el acuerdo a 40 millones de euros, un trato pese al cual el partido no renuncia a pedir en las Cortes regionales una Comisión de Investigación sobre cómo se ha gestionado la crisis sanitaria del coronavirus desde su inicio para "no repetir" los posibles errores y depurar responsabilidades.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista con Europa Press la portavoz del partido en la Comunidad Autónoma, Carmen Picazo, quien ha apuntado sobre las ayudas a autónomos que en los últimos días el primer paquete aprobado por el Gobierno de tan solo 15 millones provocó un "colapso" a la hora de reclamar estas cuantías a fondo perdido, añadiendo que con esa partida presupuestaria solo se alcanzaría a 14.000 beneficiarios.

"Hemos insistido para que esas ayudas incluyan a profesionales liberales y hemos conseguido de momento aumentarlas 10 millones, pero estamos peleando para llegar a 40, que es la cifra inicial que estimamos necesaria para llegar a la recuperación económica", ha enfatizado.

En este punto, ha reparado en las otras propuestas defendidas por Cs en este marco negociador, como el blindaje de los 630 millones de euros que en principio se iban a destinar esta legislatura a la continuación de las grandes infraestructuras sanitarias en proyecto.

"Son muy importantes. En esta crisis se ha echado en falta tener recursos y queremos instalaciones con dignidad", ha dicho Picazo, insistiendo en la necesidad de contar con buenas infraestructuras para seguir combatiendo esta pandemia en el futuro.

LA TRANSPARENCIA "BRILLA POR SU AUSENCIA"

Otra de las exigencias de Ciudadanos en la negociación de este acuerdo pasa por reforzar la transparencia, toda vez que "en los últimos meses ha brillado por su ausencia".

"No sabemos qué ha pasado en cosas como los contratos de respiradores. Hemos vivido el peor escenario posible y lo importante es que si hay rebrote estemos preparados, que nos anticipemos. Si no lo estamos podemos tener vivencias como las que hemos pasado estos dos meses", ha afirmado Picazo, justificando así que Cs siga optando por convocar en el Parlamento una Comisión de Investigación.

Este instrumento parlamentario podría servir, a su juicio, "para salvar empleos y vidas", aunque en todo caso "ahora no es momento de discutir", sino de trabajar contra el coronavirus.

Después, "con un horizonte de dos o tres meses", Cs mantiene en su estrategia crear esta comisión "para estudiar lo qué ha pasado". Sobre todo, antes de un posible rebrote. "Tenemos que estar previstos". "Tiene qué estudiarse qué ha pasado, porque teniendo toda la información posible y siendo objetivos, sabremos qué podría haberse evitado para no repetirlo en el futuro", ha zanjado la parlamentaria albaceteña para argumentar que Cs "insistirá" en la Comisión.

LLAMA AL PP A LA MESA NEGOCIADORA: "TODOS SOMOS NECESARIOS"

Abundando en el acuerdo con el PSOE, ha enfatizado que está en plena negociación y no hay aún una fecha para darlo por firmado. En todo caso, ha aprovechado para reclamar al PP su presencia en la mesa negociadora.

"Hago un llamamiento para que se sume. Todos tendremos así menos margen de error, pero todos somos necesarios. Lo importante es remar en la dirección correcta", ha dicho Picazo, que ha añadido que lo fácil desde la oposición "es decir que todo es problema del Gobierno".

Así, ha reivindicado la utilidad de sus cuatro diputados en el Parlamento autonómico, que más allá del "camino fácil de criticar por criticar al Gobierno", han optado por ser "propositivos", ya que esa es "la responsabilidad" de los partidos políticos. Con todo, entiende que "cualquier mejora" que puedan conseguir con sus propuestas, será "un orgullo".

Eso sí, no ha pasado por alto que la gestión del Gobierno ha sido "desastrosa y catastrófica" durante la pandemia. "Pero no nos podemos poner a patalear, porque no seríamos constructivos. Hay que intentar corregir errores y hemos elegido ese camino", ha abundado Picazo, explicando así el "afán" de Ciudadanos de "poder ir con la cabeza bien alta, algo que debería perseguir cualquier político".

De ahí que la portavoz de la formación naranja haya reivindicado toda la acción política de su partido desde que se decretara el estado de alarma, asegurando, tras conocer la encuesta de esta semana que sacaba a su partido del Parlamento, que ellos trabajan "por el servicio público" y no con fines electoralistas.

"ORGULLOSA" DE ARRIMADAS

En la conversación con Europa Press, la portavoz castellanomanchega ha mostrado su orgullo por la posición política defendida por la actual responsable del partido, Inés Arrimadas, al apoyar la prórroga del estado de alarma en dos ocasiones.

En este línea, ha recordado que con su movimiento ha conseguido además de garantizar la seguridad "arrancar compromisos" al Gobierno de la nación de cara a favorecer a los autónomos.

Sobre las salidas de la formación provocadas por esta estrategia política, con Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto como dimisiones más sonadas, ha dicho que "cada afiliado es libre" de tomar esa decisión. "Aquí somos libres, no hay grilletes. Yo estoy muy identificada con el proyecto", ha afirmado.

Por último, y preguntada sobre la posibilidad de que Girauta y De Quinto entren a formar parte de otro partido político tras mostrarse decepcionados con el proyecto de Arrimadas, Picazo ha asegurado que no imagina esa opción, pues "comparten muchos de los ideales de Ciudadanos".

