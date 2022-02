Cs avisa que estará junto a Gobierno C-LM para pelear por una financiación justa pero no para "repartir las migajas"

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Cs en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha asegurado que su partido estará "el primero" junto al Gobierno regional en el debate sobre la nueva financiación autonómica "si es para pelear por los derechos de los castellanomanchegos y por una financiación justa", pero ha advertido al Ejecutivo autonómico que no cuenten con ellos "si es para fingir que todo va bien y repartir las migajas de siempre".

Picazo, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa tras reunirse en el Palacio de Fuensalida de Toledo con el presidente regional, Emiliano García-Page, para abordar la posición de la región en este debate sobre la nueva financiación autonómica, ha manifestado que desde Cs tienen claro que a la hora de hablar de financiación "no cabe hablar de partidismos".

"Se trata de sumar fuerzas todos juntos por el interés de Castilla-La Mancha y si hay un partido que, cuando es necesario, arrima el primero el hombro y trabaja por los intereses de los castellanomanchegos, ese es Cs", ha manifestado.

Así, ha apuntado que espera "no tener que lamentar que pase lo que es habitual en esta tierra", ha continuado, y es que la región salga "perjudicada" en ese nuevo sistema de financiación" del que, ha dicho, se temen que comunidades con características similares a Castilla-La Mancha se verían más beneficiadas que la propia región en el reparto.

Por ello, ha destacado que en Cs son "ambiciosos". "No somos más que nadie pero tampoco menos, si García-Page se conforma con esos datos, con ese conseguir un poquito más, yo no me conformo. Esta financiación sería un éxito para García-Page pero no sería un éxito para Castilla-La Mancha", ha continuado.

Para conseguir ese modelo de financiación que busca el partido naranja, Picazo ha apostado por medidas como ajustar el IRPF a la inflación para "minorar la pérdida de poder adquisitivo", bajar los impuestos y armonizarlos en toda España y garantizar la igualdad de los españoles.

Asimismo, ha pedido "solucionar de una vez" la "infrafinanciación económica" por la que se ha visto afectada Castilla-La Mancha a pesar de ser una Comunidad Autónoma que ha sido "generosa con España, aportando agua y energía nuclear".

"Es evidente que no es una cuestión, es difícil y se necesitan muchas dosis de paciencia e intentar buscar el consenso y de verdad que desde Cs pelearemos desde todo el territorio nacional", ha concluido.