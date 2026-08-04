CSIF lamenta la subida del paro en julio tras tres meses consecutivos de caída en C-LM

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TOLEDO 4 Ago. (EUROPAPRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el aumento del número de desempleados en Castilla-La Mancha en 843 personas durante el mes de julio, situando la cifra total de parados en 114.696 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"Datos negativos que rompen con la tendencia, durante los tres últimos meses, de caída del desempleo en la región. Una subida del paro generalizada en todas las provincias y sectores, siendo más acusada en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real", ha denunciado la central sindical en nota de prensa.

A CSIF le resulta "especialmente llamativo" el aumento del desempleo en el sector Servicios, donde se ha pasado de las 1.880 contrataciones el pasado mes de junio, a la destrucción de 135 puestos de trabajo en julio.

"La discriminación de género en el mercado laboral de Castilla-La Mancha sigue siendo una lacra social. Un mes más, las mujeres continúan siendo las grandes olvidadas. Aunque durante el mes de julio, el número de desempleadas disminuyó levemente en provincias como Albacete, Ciudad Real y Toledo, las mujeres continúan representando el 65,07% del total de parados en la región", denuncia.

Por ello, la Central Sindical ha vuelto a reclamar una vez más la devolución de las subvenciones concedidas a CCOO y UGT por parte del Gobierno regional, las cuales superan los 56,2 millones de euros desde 2014 tras el último pago asociado al 'Fomento del Empleo' de 1.332.666,67 euros para cada una de estas organizaciones sindicales.

CSIF considera inaceptable que el Gobierno regional continúe aplazando la recuperación de derechos de los empleados públicos o el aumento de plantillas y recursos en ámbitos tan sensibles como la sanidad, educación, servicios sociales o los propios bomberos forestales en un verano trágico para la comunidad autónoma "mientras continúa destinando millones de euros en subvenciones directas a CCOO y UGT".