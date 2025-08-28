CSIF reclama medidas para frenar las agresiones a profesionales sanitarios tras la registrada en Ciudad Real

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado la agresión sufrida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) en la madrugada de este jueves.

Según ha informado en nota de prensa el sindicato, un joven en estado etílico acudió a Urgencias con lesiones leves en las manos tras una pelea. Acompañado por el personal de seguridad, recibió atención médica por una facultativa residente que recibió amenazas graves. Lejos de calmarse, el paciente también agredió al personal de seguridad, a quien zarandeó, y se enfrentó con otros trabajadores sanitarios que se encontraban presentes. Finalmente, la Policía Nacional acudió al Servicio de Urgencias y se llevó detenido al paciente.

CSIF, que ha trasladado todo su apoyo a los profesionales afectados, ha vuelto a lamentar este nuevo episodio violento. El sindicato se concentró el pasado 12 de agosto ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para reclamar medidas que pongan fin a esta lacra. El de esta madrugada ha sido la cuarta agresión en la provincia en el mes de agosto.

Según CSIF, detrás de estos episodios se esconde "una enorme pérdida de valores". "Es preciso trasladar que los profesionales sanitarios son un pilar fundamental que hay que cuidar. A ello se suma una Atención Primaria y unas Urgencias desbordadas que generan frustración en pacientes y familias, un déficit de recursos que genera tensión".

Además, el sindicato ha aprovechado para denunciar que la saturación en el Servicio de Urgencias del HGUCR se mantiene "muy elevada". Ayer se registraron más de 300 pacientes atendidos, lo que supone que se haya superado el millar de personas que han precisado asistencia entre lunes, martes y miércoles. Mientras tanto, advierte, "faltan profesionales de todas las categorías y se está sometiendo a los trabajadores que se encuentran en activo a una situación límite".