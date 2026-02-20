Cuatro equipos de la UCLM disputarán la fase final intercampus de la Liga de Debate Universitario el 2 de marzo

Cuatro equipos de la UCLM disputarán la fase final intercampus de la Liga de Debate Universitario en su edición más participativa. - UCLM

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han competido por grupos en la fase clasificatoria de la Liga de Debate Universitario. 'Usufructuarios' (Albacete), 'Lextravagantes' (Ciudad Real), 'Contrargumentarios' (Cuenca) y 'Las Migas Argumentativas' (Toledo),son los equipos vencedores que disputarán la final intercampus el próximo 2 de marzo en las Cortes Regionales.

El vencedor se clasificará para competir en la Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades que organiza la Universidad de Zaragoza del 11 al 13 de marzo, según informa en nota de prensa la institución académica.

El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez, ha felicitado al estudiantado participante en una edición que ha batido récord de inscripciones, con 19 equipos implicados,

"Durante los debates, han demostrado preparación, capacidad argumentativa, diálogo y esfuerzo", ha dicho Meléndez, que ha celebrado que el auge participativo coincida con el 40 aniversario de la institución académica.

"Un año para recordar que la universidad regional continúa proyectando su visión de futuro y apostando por la formación transversal del estudiantado".

En esta edición, el tema de debate se ha centrado en torno a una pregunta que les atañe de forma directa. ¿Está la juventud perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales?.

Con posturas cambiantes, se han dado posturas cambiantes tanto a favor como en contra, los equipos han aportado datos, informes y discursos argumentados para apoyar o refutar esta idea.

El equipo de 'Usufructuarios' lo conforman Leticia Moreno, Carolina Navarro, Pedro Antonio Pérez, Marta Rodrigo y Luis Tévar. Estudiantes de Derecho que representan al campus de Albacete tras vencer a otros cinco equipos en la fase local.

Por otro lado, el equipoLextravagante es el vencedor del campus de Ciudad Real, que ha contado con la convocatoria más concurrida con la participación de seis grupos. Sus integrantes, que cursan el Grado en Derecho y el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, son Daniel Martín, Ana María Martín, Elena Mateo, Amalia Romero y Verónica Sánchez.

El equipo de 'Contrargumentarios', del campus de Cuenca participa en la fase final con el grupo más variado en cuanto a titulaciones y cursos. Julio Urbán estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual en cuarto año. Mientras que Sara Garrigues, Ariadna Martínez y Paula Elisabeth son alumnas de primer curso de Ingeniería Biomédica.

A su vez, 'Las Migas Argumentativas' concurre en representación de Toledo y el equipo está compuesto por Lucía Martínez, alumna de Derecho y Estudios Internacionales, así como los alumnos de Estudios Internacionales Elena Arias y Jesús Lozano.