Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras caer por un terraplén un turismo en Almodóvar del Campo

CIUDAD REAL, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, tras la salida de la vía de un turismo y posterior caída por un terraplén, a la altura del kilómetro 124 de la N-420, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Según la información ofrecida a Europa Press por el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso tuvo lugar a las 20.26 horas de este martes.

De los cuatro afectados, dos resultaron heridos de carácter grave. En concreto, una mujer de 42 años y una chica de 15, que fueron derivados al Hospital General de Ciudad Real, la primera en un helicóptero sanitario y la segunda por una UVI.

Al mismo lugar se trasladaron un hombre de 44 años y una niña de 8, en este caso por ambulancia de soporte vital. En el operativo, además de los medios sanitarios, participaron un médico de urgencias, Guardia Civil y los bomberos de Puertollano, que desencarcelaron a los heridos.