Cuenca aprueba destinar 4,9 millones a inversiones en la ciudad con la abstención de PP y CeM Unidas por Cuenca

CUENCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en su pleno de octubre, con la abstención del PP y CeM Unidas por Cuenca, una modificación presupuestaria por la que se invertirán 4,9 millones de euros en mejoras en la ciudad, y se destinarán 10,7 millones de euros a reducir la deuda municipal, que descenderá hasta los 18,1 millones, lo que supone una reducción del 70,73% desde junio de 2019.

El alcalde, Darío Dolz, ha subrayado que "hablamos de una serie de actuaciones que son muy necesarias y muy esperadas por los vecinos de Cuenca, puesto que suponen mejoras sustanciales en barrios y pedanías. Son obras concretas como mejoras de acerados, de reurbanización, de accesibilidad y de conectividad en distintos puntos de la ciudad, pero también acciones muy esperadas como continuar renovando áreas infantiles y eliminar grafitis de las fachadas".

La cifra de 4,9 millones de euros en inversiones en la ciudad incluye 715.000 euros para la reparación del firme y acerados del Paseo de San Antonio y calle San Lucas; 890.000 euros para la rehabilitación de los accesos peatonales en Fuente del Oro; 320.000 euros para la mejora de la accesibilidad en la Plaza de la Virgen de la Luz; 361.000 euros para la reurbanización de la calle Hurtado de Mendoza y Plaza del Xúcar; o 337.000 euros para la urbanización de Eras del Tío Cañamón entre las calles de las Torcas y de la Ciencia.

Además de mejoras en pedanías como 260.000 euros para un Centro Social en Mohorte y 108.500 euros para ampliar las inversiones en los Planes de Obras y Servicios (POS) de Colliguilla, Nohales y Valdecabras, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

También se incluyen en esta modificación presupuestaria un millón de euros para la mejora y renovación de áreas infantiles, 200.000 euros para la eliminación de grafitis, 45.000 euros para la construcción de un pantalán de piragüismo para facilitar la accesibilidad en este deporte y 30.000 euros para la estabilización de colonias felinas.

Esta modificación presupuestaria supone también la dotación de crédito para hacer una amortización extraordinaria y anticipada de la deuda en hasta 10,7 millones de euros, que sumados a los 4,12 ya pagados a través de la amortización ordinaria, hace que la deuda al final del ejercicio 2025 descenderá hasta los 18,1 millones de euros.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha puesto en valor que la reducción de la deuda municipal desde que este equipo de Gobierno encabezado por Dolz comenzó a gobernar ha sido superior al 70% "sin subir impuestos, sin recortar servicios y sin pedir más préstamos".

MOCIÓN PP

Además, se ha debatido una moción del Grupo Municipal Popular --rechazada con la abstención de Cuenca en Marcha y los votos en contra del PSOE y Cuenca nos Une-- para recuperar el sistema de cámaras que regulaba el acceso de vehículos al Casco Antiguo, ha informado el PP en nota de prensa.

Una herramienta "útil" que, tal y como ha recordado la portavoz del PP, Bea Jiménez, bajo el mandato del alcalde 'popular' Ángel Mariscal "demostró ser eficaz para ordenar el tráfico, añadiendo mejoras al sistema, para preservar la convivencia entre vecinos, comerciantes y turistas".

Jiménez ha recordado que en 2019, nada más llegar a la Alcaldía, Darío Dolz eliminó precipitadamente este sistema "que funcionaba sin ofrecer ninguna alternativa" y "hoy tenemos más coches, menos transporte público y una movilidad descontrolada", ha denunciado Jiménez.