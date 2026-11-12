Cuenca aprueba los proyectos para la rehabilitación de calles en Tiradores Altos y Bajos por 1,15 millones

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CUENCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado de forma definitiva los proyectos técnicos de las obras de rehabilitación de la calle Bataneros, en Tiradores Altos, y de las calles Padre Ricardo Rábanos, Azafranes y Cristo del Amparo, en Tiradores Bajos, cuyos presupuestos de ejecución por contrata son 576.000 y 573.000 euros respectivamente.

Se trata de las primeras actuaciones dentro de la inversión global que el Consistorio va a llevar a cabo en los dos barrios de Tiradores por una cuantía total de 3,9 millones de euros para seguir avanzando en su rehabilitación integral, según ha informado el Consistorio conquense por nota de prensa.

Una inversión que procede del convenio suscrito con la Junta por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta el 85 por ciento y el 15 por ciento restante el Ayuntamiento conquense.

Este órgano ha dado el visto bueno también al proyecto técnico de las obras de rehabilitación de la calle Mastranzo, en el barrio de San Fernando, con un presupuesto de ejecución por contrata de 743.000 euros, cuya finalidad es llevar a cabo una actuación integral en esta vía.

Asimismo, se ha aprobado la memoria valorada de las obras de reparación de cubierta translúcida en el edificio de la Lonja municipal, con un presupuesto de ejecución por contrata de unos 10.700 euros.

En otro orden de cosas, se ha aprobado el 'Programa Municipal de Recuperación de la Calidad Ambiental y Paisajística del Entorno Urbano mediante la Eliminación de Pintadas y Grafitis', documento elaborado por el Servicio de Medio Ambiente que incluye el diagnóstico, delimitación de zonas, criterios de prioridad, previsión temporal y anexos técnicos y fotográficos, paso previo necesario a la puesta en marcha del plan para la eliminación de grafitis que llevará a cabo el Consistorio conquense.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado, además, la contratación de los servicios de grúa municipal para la retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, y carga, descarga y traslado de vallas y señalización provisional por un importe anual de unos 51.000 euros.