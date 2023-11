Cuenca en Marcha pide que los autobuses eléctricos, "adquiridos y ahora parados", empiecen a funcionar

CUENCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca va a pedir en el próximo pleno del Ayuntamiento poner de una vez en funcionamiento los autobuses eléctricos adquiridos el pasado mes y que, a pesar que se anunció que estarían circulando en octubre, siguen parados.

"La única noticia que tenemos es que están cogiendo polvo en las cocheras", lamenta el concejal de la formación, Pablo García, que ha denunciado "las constantes averías que están sufriendo los actuales vehículos y que impiden una correcta prestación del servicio con las consiguientes molestias a los usuarios".

"No es de recibo que los autobuses eléctricos que en un primer momento se anunciaron en mayo, pero que no han llegado hasta el mes pasado, no estén todavía en circulación a pesar de que así se anunció", ha dicho, según ha informado el grupo.

Por otra parte, García ha recordado que es fundamental una revisión del sistema de transporte público urbano, en el sentido de un rediseño de líneas que se adapte a las necesidades de la ciudadanía y recupere el servicio en los barrios, "que fue eliminado durante el mandato del señor Mariscal y que el actual Gobierno Municipal no ha reestablecido a pesar de que se comprometió a ello".

"El contrato del servicio, que consideramos muy deficiente, se prorrogó el año pasado por un periodo de 5 años y se perdió una oportunidad para mejorar el servicio a través de la gestión directa, ya que ahora mismo es prácticamente imposible ampliar el contrato, por lo que estamos expectantes a ver qué plantea el Equipo de Gobierno", ha enfatizado.

"Desde nuestra formación vamos a seguir trabajando para que el servicio de transporte público sea uno de los pilares fundamentales de la movilidad sostenible hacia la que debe avanzar nuestra ciudad, que se adapte a las demandas y necesidades de los barrios de Cuenca con más frecuencias y recorridos", ha zanjado.