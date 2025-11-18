Cuenca en Marcha preguntará al Ayuntamiento si está controlando los inmuebles con posibles riesgos estructurales

CUENCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha registrado una pregunta para el próximo pleno con el objetivo de conocer si el Ayuntamiento está cumpliendo con sus obligaciones respecto al Informe de Evaluación del Edificio (IEE), un documento obligatorio para los inmuebles de mayor antigüedad y que es clave para prevenir riesgos.

En nota de prensa, la formación recuerda que en los últimos años se han producido múltiples desprendimientos, daños en fachadas e incluso desalojos preventivos en distintos puntos de la ciudad. "Son episodios que se repiten con demasiada frecuencia y que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y viandantes", señalan.

La portavoz de la confluencia, Mª Ángeles García, explica que la normativa autonómica obliga al Ayuntamiento a elaborar y remitir a la Junta el listado de edificios que deben contar con el IEE, además de vigilar aquellos informes cuyo resultado es desfavorable para asegurar que se llevan a cabo las obras de conservación que correspondan.

"Queremos saber si el Ayuntamiento está haciendo su trabajo. Si está enviando los listados a la Junta y si está controlando los IEE desfavorables. La prevención no es opcional, es una obligación cuando hablamos de seguridad", ha afirmado.

La portavoz añade que la falta de seguimiento puede derivar en situaciones de riesgo que podrían evitarse: "No podemos esperar a que haya un nuevo susto. Los edificios que presentan problemas deben ser vigilados y obligados a actuar. El Ayuntamiento tiene herramientas, pero hay que usarlas", ha subrayado.

CeM ha recordado que el IEE es una herramienta fundamental para anticipar problemas estructurales y garantizar el buen estado del parque edificatorio.

"Lo que pedimos es sencillo: que el Ayuntamiento sea transparente y que actúe con responsabilidad. La seguridad de los vecinos tiene que estar por encima de todo", ha concluido García.