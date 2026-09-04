Cuenca organiza un año más La Noche del Patrimonio ampliando a dos días y con más de una veintena de actividades

Actuación de la banda de música en Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca organiza un año más 'La Noche del Patrimonio', junto al resto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en esta ocasión con la novedad de que el evento se amplía a dos días, viernes 11 y sábado 12 de septiembre, con más de una veintena de actividades que, además, volverán a coincidir con la celebración de Cuenca Histórica, llenando de cultura y movimiento el Casco Antiguo.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha puesto en valor que "esta cita ya consolidada en la ciudad crezca aún más con esa ampliación a dos días, haciendo que nuestro Casco vibre con las distintas actuaciones y visitas organizadas", según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Y es que, ha añadido, "la vida cultural en la ciudad no para". "Durante todo el verano estamos con la programación de Cuenca Cultura a Cielo Abierto, en breve arranca la nueva temporada de nuestro Teatro Auditorio 'José Luis Perales', también el Festival 'Otoño en Cuenca'. Nuestra apuesta por la cultura es firme", ha sostenido.

Tres son las secciones en las que nuevamente se enmarcan las distintas acciones. 'Escena Patrimonio', con un "rompedor" espectáculo de danza en el Teatro Auditorio; 'Vive Patrimonio', con actuaciones y talleres en el Casco Antiguo; y 'Abierto Patrimonio', con museos y recursos culturales abiertos hasta la medianoche, algunos con visitas guiadas.

ESCENA PATRIMONIO

'Escena Patrimonio' cuenta con dos novedades este año, ya que se traslada a la Fundación Antonio Pérez y tendrá dos pases. Será el sábado 12 de septiembre, a las 20.30 y a las 22.00 horas, con una duración de 30 minutos y un aforo de 50 espectadores por pase, siendo la entrada con reserva propia a través del enlace https.//fundacionantonioperez.com/eventos/escena- patrimonio-juan-carlos-lerida-y-carmela-munoz-pase-2030/.

Bajo el título 'Lo inevitable. entre la rítmica y la mística', de la mano de Carmela Muñoz y Juan Carlos Lérida quienes, entendiendo la obra como recipiente de experiencias y prácticas que atraviesan los cuerpos, miran la obra patrimonial a través de la suya propia. Como una distorsión reveladora, como una sensación de tiempo suspendido, una especie de "espejismo que permita que lo inevitable se manifieste", un proyecto de memoria, investigación y creación donde la obra es la propia vida.

VIVE PATRIMONIO

Son varias las acciones enmarcadas en 'Vive Patrimonio'. El viernes 11 contará con la actividad 'Descubre el mundo del circo' en la plaza de Mangana, de 19.00 a 22.00 horas, para que las familias conozcan el mundo de las malabares, equilibrios, telas aéreas, pintacaras y saltos en colchoneta hinchable.

También habrá un concierto de la Banda de Música de Cuenca en la explanada del Teatro Auditorio 'José Luis Perales', a las 20.00 horas, bajo el título 'Memoria viva. De los maestros de ayer a los compositores de hoy', un recorrido por el patrimonio musical español a través del pasodoble, con un homenaje especial a Elvira Checa.

De igual modo, está previsto un concierto de los jóvenes intérpretes Sergio López (guitarra), Gabri Luján (teclados) y Javier Rostra (bajo) en la plaza de San Nicolás a las 20.30 horas y un espectáculo de Kanon y Samuel Cano, 'El periplo del artista (Dios)', también en la plaza de San Nicolás, a las 22.00 horas.

Para terminar el viernes habrá una representación de la Leyenda de la Cruz de los Descalzos en la Ermita de la Virgen de las Angustias a las 22.30 horas.

Por su parte, el sábado día 12 habrá un Taller de Juegos y Deportes Tradicionales en la plaza de Mangana, de 19.00 a 21.30 horas, con el objeto de introducir a los más peques y a sus familias en la villa, tángano, calva, barra castellana y bolos conquenses.

La Catedral albergará a las 21.00 horas el concierto 'Ecos de 400 años. Un viaje a dos órganos de Europa a Japón' con Mineko Kojima (Japón) y Lionel Avot (Francia), pudiendo adquirirse las entradas en la taquilla de la Catedral o a través de la web Globalentradas/catedralcuenca por un precio de 15 euros.

Finalmente, se ha programado una lectura poética y presentación del libro 'Crónicas de lo oscuro' de Cristian Lázaro en la Fundación García y Chico a las 21.00 horas.

ABIERTO PATRIMONIO

'Abierto Patrimonio' propone la apertura de museos y otros recursos culturales durante la noche, así como varias visitas guiadas. En concreto, los dos espectáculos inmersivos en la Iglesia de San Miguel, 'Luz Cuenca' y 'Gigantes del Pasado', tendrán pases cada hora el 11 de septiembre de 20.00 a 23.00 horas y estarán abiertos ese mismo día el Espacio Torner de 21.00 a 0.00 horas y el Centro de Oficios Artesanos (Aptaco) de 21.00 a 0.00 horas.

El día 12 abrirán el Museo de Arte Abstracto Español de 21.00 a 0.00 horas; Casa Zavala, con las exposiciones organizadas por la Fundación Antonio Pérez 'El príncipe resplandeciente' y 'Cerámica popular contemporánea de Paraguay', de 21.00 a 0.00 horas; la Fundación Antonio Pérez de 21.00 a 0.00 horas; la Catedral de 22.30 a 0.00 horas; y el Museo García y Chico de 21.00 a 0.00 horas.

Por su parte, permanecerán abiertos los dos días, 11 y 12 de septiembre, el Museo de Cuenca de 19.00 a 0.00 horas; y el Museo de la Semana Santa de Cuenca de 21.00 a 0.00 horas.

En cuanto a las visitas guiadas, habrá en 'Cuenca Subterránea. Túnel de Calderón de la Barca', los días 11 y 12 de septiembre en pases a las 20.00 y a las 21.00 horas, siendo necesaria reserva previa a través del correo ofi.turismo@cuenca.es; en el Espacio Torner el 11 de septiembre a las 22.00 horas, con entrada por orden de llegada hasta completar aforo; y a la Catedral el 11 de septiembre a las 20.30 horas previa entrada de 12 euros que se puede adquirir en su taquilla o a través de la web de Globalentradas/catedralcuenca.