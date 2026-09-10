Cuenca regresará de nuevo a la época de Alfonso VIII en una nueva edición de 'Cuenca Histórica' que preludia San Mateo

Cuenca Histórica resucitará a Alfonso VIII y Doña Leonor para ensalzar la Reconquista de la ciudad - EUROPA PRESS

CUENCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana se cumplen ya catorce ediciones de 'Cuenca Histórica' y dieciocho de las Jornadas Antropológicas de San Mateo y la Vaquilla que fueron su germen. Su evento más representativo es la teatralización de la conquista de la ciudad, allá en 1177, "un evento que está totalmente consolidado y al que cada vez sube más gente", según destaca el alcalde de la capital conquense en declaraciones a Europa Press.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que "es importante demostrar todo lo que tiene que ver con la historia de esta ciudad, de dónde venimos", una de "las bases que desarrollan la celebración de San Mateo", fiesta que arranca el 18 de septiembre.

Apunta además que este espíritu didáctico proseguirá la semana que viene con las visitas de colegios al salón de plenos del Ayuntamiento para contarles la historia de la ciudad y el porqué de esta festividad.

'Cuenca Histórica' coincide además en 2026 con La Noche del Patrimonio, un evento promovido por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que este año se ha ampliado a dos días, a petición de los alcaldes. Esta cita incluye varias actividades y la apertura de los museos de la ciudad.

MERCADO ANTORCHAS Y MUCHA HISTORIA

El mercado medieval, y el desfile de antorchas son otras de las actividades principales de Cuenca Histórica, que este año serán desarrolladas por voluntarios conquenses tras la desaparición del grupo Conka, encargado durante años de la recreación.

Una de las novedades será la bienvenida que se hará al Grupo CUENCANP, que concluirá en la capital su ruta cicloturística dedicada a la Orden de Santiago, según explica el cronista de Cuenca, Miguel Romero.

El también coordinador de Cuenca Histórica ha destacado el trabajo del director de escena, Germán Olivares, y ha apuntado que cada año la escenificación de la conquista introduce diálogos novedosos.

EL ALCALDE, UN MATEO MÁS

Por otro lado, respecto a la fiesta de San Mateo que asoma a la vuelta de la esquina, Dolz ha vaticinado una gran asistencia de gente, "porque es una fiesta en la que retoman muchos conquenses y este año, al ser fin de semana, lo disfrutaremos los conquenses y vendrá mucha gente de fuera".

Por su parte, el alcalde confiesa que "yo no me escondo, soy un 'mateo' más que convencido, me gustan mucho y las vivo desde primera hora de la mañana, cuando traen las vacas y las meten en cuadras, hasta que el cuerpo aguanta.