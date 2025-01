Declaran culpables a los dos acusados de matar a un vecino de Alborea en 2014 tras entrar a robar en su casa

ALBACETE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular, tras un día de deliberación, ha declarado culpables este martes de los delitos de robo con violencia y homicidio contra un vecino de la localidad albaceteña de Alborea en el año 2014 tras entrar a su casa a robar.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, dirigida por el abogado de la hermana del fallecido, han pedido la pena de tres años de prisión por el delito de robo y la máxima condena, 15 años con privativa de libertad absoluta, por el delito de homicidio. La Fiscalía exige además una indemnización de 90.000 euros para la hermana de la víctima, mientras que la acusación popular la asciende a la cantidad de 120.000 euros.

Los acusados fueron detenidos en 2022 en el marco de la operación 'Avalon', tras ocho años de investigación, y han estado en prisión provisional desde entonces. El pasado 10 de enero comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Albacete, para el que se eligieron los nueve miembros y dos suplentes que formaron el jurado popular y que han dado por demostrados los hechos de los dos delitos señalados en base a las pruebas aportadas.

F.M. y I.F., de 39 y 49 años de edad, confesaron ante el tribunal que entraron la noche del 11 de noviembre de 2014 a casa de la víctima, de 70 años, con la intención de robar. Según ellos, se toparon con el anciano en la oscuridad de la casa y esto llevó a un forcejeo con él.

"Yo fui a robar pero no para matar a nadie, se complicó la cosa, intentaba escapar, me empujó, me caí encima de él. Eso fue lo que pasó", relató I.F. Por su parte, F.M. aseguró que ni siquiera participó en la pelea. "Oí un forcejeo de repente y era mi compañero con el hombre en el suelo, traté de engancharlo, lo levanté del suelo y salimos de ahí", afirmando que ni conocía a la víctima ni la llegó a ver de lo oscuro que estaba. "Del fallecimiento me enteré el día que me detuvieron, en mi puesto de trabajo, en Inglaterra", declaró F.M. durante el juicio.

No obstante, el jurado ha dado por probado que había visibilidad en el momento de la pelea, ocurrida en la cocina de la vivienda, debido a las pruebas aportadas durante el juicio, así como el ensañamiento con la intención de acabar con la vida de la víctima a la que "se le abandonó a su suerte" antes de la huida y que acabó falleciendo horas después a causa de los golpes.

También han dado por probada la intención de realizar el robo desde un primer momento, hecho por el cual la pareja de acusados se trasladó desde Teruel a Albacete.

Los dos acusados pidieron perdón a los familiares en las conclusiones del juicio. Sus defensas mantuvieron la petición de libre absolución y que en todo caso fueran condenados por un delito de lesiones.

Respecto a la acusación del delito de robo, argumentaron que no se les podía condenar por ello debido a que fueron extraditados del Reino Unido y de Rumanía, respectivos países donde fueron detenidos, bajo la única acusación de homicidio. Del mismo modo, la defensa reclamó atenuantes por confesión y arrepentimiento.

El juzgado ha disuelto este martes el jurado popular una vez alcanzado el veredicto. El juicio ha quedado pendiente de la condena final, que será decidida por la magistrada de la Audiencia Provincial de Albacete.