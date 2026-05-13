La Delegación del Gobierno de C-LM investiga un caso de 'estafa hospitalaria' en Cuenca

Archivo - El delegado del Gobierno en C-LM, José Pablo Sabrido. Imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM - Archivo

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado un posible caso de 'estafa hospitalaria' que se habría dado en Cuenca y que se está investigando.

Preguntado por este tipo de estafa, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, el delegado ha explicado que los autores de estas estafas llaman a personas vulnerables y les dicen que un hijo suyo está muy grave en un hospital y que le tienen que hacer una intervención urgente, para lo cual tienen que poner unos recursos.

"Le pasan a continuación a hablar con un teórico médico, que lo confirma y le mandan un emisario para que dé dinero, joyas o cualquier cuestión monetaria", ha explicado.

Dicho esto, ha alertado sobre este tipo de delitos, que se dan sobre todo entre personas vulnerables.

CEMENTERIO DE ANIMALES EN PUY DU FOU

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios, ha dicho no tener constancia de que se haya interpuesto denuncia por la existencia de un cementerio de animales de Puy du Fou, donde se enterraban a los ejemplares fallecido en el parque.

"No me consta ninguna denuncia en materia de Puy du Fou. No digo que la haya o no la haya", ha zanjado.