Delegación de Gobierno en C-LM pide explicaciones a Subdelegación en Toledo por los incidentes en el acto de Abascal

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido este viernes explicaciones al subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, por la actuación de la Policía Nacional contra unos manifestantes antes del acto público del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la Plaza de Zocodover de la capital regional.

"Hemos pedido estas explicaciones al subdelegado y al propio comisario, que seguro que nos las darán con todo detalle", ha indicado el delegado del Gobierno a preguntas de los medios en un acto electoral en Pulgar del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la candidata número uno del PSOE por Toledo al Congreso, Milagros Tolón.

Sabrido ha dicho que el que alguien pueda salir perjudicado "de este tipo de actuaciones" le molesta "muchísimo". "Lo único que pido, en un periodo de campaña electoral y cuando las elecciones tienen que ser la fiesta de la democracia, es que cada uno defendamos honestamente lo que creamos con pleno respeto a lo que piensen otros".

Así, como parte de responsabilidad que tiene la Delegación del Gobierno y como representante de la Administración General del Estado, ha señalado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están para defender a todos los ciudadanos y que estoy seguro que actuarán como deben, que es con moderación y con criterios adecuados".

"Si en algún caso hay extralimitación creo que se debe actuar en consecuencia, por eso he pedido las explicaciones necesarias y espero que me las puedan dar y en el momento que las tengamos se las transmitiremos", ha indicado, para señalar que le "entristece mucho" que la noticia de hoy pudiera ser la actuación de la policía "más que la confrontación de ideas sobre las que debemos votar los españoles".

Por ello, ha invitado a la moderación y a que no sea la noticia que la policía carga. "Quiero trasladar a la sociedad española que ahora estamos en campaña electoral proponiendo ideas y que cada uno exponga libremente las ideas que tenga. Y eso debe ser la noticia, no que haya una actuación policial más o menos afortunada y que si es poco afortunada, evidentemente hay que asumir las críticas".

"Por eso invito a los ciudadanos a que no sean los que motiven la actuación policial tampoco sino que defendamos nuestras ideas de la mejor manera que creamos. Yo, desde luego, pediré a la policía en lo que a mí corresponda que actúe con moderación y prudencia, que yo creo que es la mejor de las herramientas para no enervar a ninguna persona", ha finalizado.