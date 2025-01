Delegación no ha recibido comunicación oficial de Ayuntamiento Toledo sobre posible suspensión de obras en su sede

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha no ha recibido comunicación oficial por parte del Ayuntamiento de Toledo sobre una posible suspensión temporal de las obras que se están realizando en la sede de Zocodover ante las quejas y el malestar que se ha generado entre los vecinos y usuarios del transporte público de la ciudad.

Preguntada este martes al respecto en un acto con empresarios, la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, se ha limitado a decir que en la Delegación no han recibido nada oficial y, por tanto --ha apuntado--, "no tengo nada que decir". "Siento no decir nada más, pero nosotros no tenemos nada oficial por parte del Ayuntamiento".

Este lunes, el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal de Toledo, Iñaki Jiménez, informaba en la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento sobre esta decisión, que, según defendía, se debe a cuestiones planteadas por asociaciones de vecinos, usuarios del autobús urbano y el equipo directivo del Colegio Medalla Milagrosa.