Delegado de Gobierno afirma que la regularización de inmigrantes se está desarrollando con "absoluta normalidad" en C-LM

Regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno. Foto de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado este miércoles que el proceso de regularización de inmigrantes se está desarrollando con "absoluta en normalidad" en la región.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, tras ser preguntado por esta cuestión.

"Todavía no podemos dar datos, porque está siendo un proceso complejo en el que interviene mucha gente. Lo único que sí que tenemos es la buena noticia de que se está produciendo con absoluta normalidad en la recepción en las oficinas de Correos, en las tesorerías de la Seguridad Social o en el Instituto Nacional de Seguridad Social".

Dicho esto, ha asegurado que "prácticamente" están desapareciendo los problemas iniciales que hubo con los informes de vulnerabilidad.