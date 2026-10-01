Delegado del Gobierno en C-LM defiende los nuevos decretos de vivienda y responde a Page: "No son un parche"

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha salido en defensa de los nuevos decretos de vivienda y cree que los dos "deben de salir adelante". Además, ha asegurado respetar la opinión del presidente regional, Emiliano García-Page, pero le ha respondido que las medidas sobre alquiler no son un "parche".

Así ha reaccionado Sabrido al ser preguntado por las declaraciones de García-Page este miércoles en las que afirmaba que los decretos son "un torniquete" ante la "hemorragia" causada por el desahucio de Maricarmen.

"Yo respeto mucho al presidente Page, pero tengo que decir en primer lugar que el Gobierno de España ya en el 2024 aprobó la ley de vivienda. Ley de vivienda que por motivos ideológicos o por los motivos que fueran no se están aplicando en las comunidades autónomas", ha censurado Sabrido.

Según ha argumentado, son las comunidades autónomas --que tienen competencia exclusiva en materia de vivienda--, las que tienen que decir cuántas viviendas y cuánto han ofrecido a cada uno de los ciudadanos de su comunidad autónoma.

Dicho esto, el delegado del Gobierno considera que la sociedad lo que está haciendo en este momento es confiar en el PSOE y en el Gobierno de España "porque saben que cuando hay grandes problemas, este partido es el que tiene la fuerza y la voluntad de solucionar los problemas".

Es por ello que opina que "los que tienen el problema están entendiendo que estamos dando una solución y cuando se da una solución no es un parche, es una solución", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado de que los dos decretos deben salir adelante. "Soy marcadamente optimista y creo que se hacen con la voluntad de que los dos aprueben. Así lo demanda la sociedad y los parlamentarios que son los representantes de esta sociedad, yo creo que no van a defraudar y los van a aprobar".