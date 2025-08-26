Deporte, premios, pintacaras y sorteos se unen este viernes en la V Carrera y Marcha 'Lúcete corriendo' de Burguillos

Cartel de la V Marcha y Carrera 'Lúcete Corriendo' de Burguillos (Toledo). - AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Burguillos acogerá este viernes, 29 de agosto, la quinta edición de su carrera y marcha 'Lúcete corriendo', en la que el deporte se mezclará con premios, pintacaras, sorteos y carreras también para los más pequeños.

Según informa la organización, la prueba comenzará a las 21.00 horas y se disputará sobre un recorrido mixto de caminos y asfalto, con la plaza de la Constitución como epicentro desde el que tendrá lugar la salida y la llegada.

A esa hora se iniciará la actividad con las carreras infantiles con las pruebas Mini Benjamín (hasta los cinco años), Benjamín (6, 7 y 8 años), Alevín (9, 10 y 11 años) e Infantil (12 y 13 años).

Ya a partir de las 22.00 horas será el pistoletazo e salida para la carrera Cadete (14 y 15 años) y para las pruebas de Marcha 3 Kilómetros, Absoluta 3 Kilómetros y Absoluta 3 Kilómetros. Para todas ellas será obligatorio el uso de frontal a excepción de la Marcha, en la que también será válido el uso de linterna.

En el caso de las carreras, se contemplan premios para los seis primeros clasificados, además de para los tres primeros clasificados locales. También habrá trofeo o premios para los tres primeros clasificados de todas las categorías y de las carreras infantiles, aunque la prueba Mini Benjamín no será competitiva.

Además, todos los inscritos recibirán su correspondiente bolsa de corredor.