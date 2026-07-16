Desciende a Nivel 0 el incendio declarado en Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real)

Incendio en Hinojosas de Calatrava. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) ha descendido a situación operativa de Nivel 0.

Según informa Infocam en sus redes sociales, en el operativo contra el fuego están trabajando actualmente 8 medios de extinción terrestres y un total de 8 personas.

El fuego afecta ya a unas 800 hectáreas y varias parcelas de particulares se han visto afectadas, hasta el punto de que los dueños se han visto obligados a rescatar bienes e incluso retirar animales para salvarlos de las llamas, según han relatado a Europa Press testigos presenciales, que se han prestado como voluntarios para acudir a los terrenos de sus vecinos para ayudarles, en lo posible, a frenar el fuego frente a parcelas y viviendas.

Por el momento no se han notificado daños personales, aunque sí materiales. "Es un desastre y una pena, ha ardido casi toda la parcela y apenas he podido salvar los animales", ha relatado uno de los afectados.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha declarado sobre las 13.08 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo. Se trata del segundo gran incendio declarado en la zona en apenas 10 días.