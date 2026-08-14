Desciende a Nivel 0 el incendio de Tobarra

Incendio forestal declarado en Tobarra. - INFOCAM

ALBACETE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este viernes en Los Mardos, entidad menor de Tobarra (Albacete), ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, mientras continúan las labores de extinción.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, el operativo está conformado por tres medios aéreos y 13 terrestres

El fuego, que ha llegado a Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a la carretera CM-3215, cortada en el kilómetro 9,5, fue detectado a las 16.45 horas por la llamada de un particular.