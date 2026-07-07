Detenida una persona y desmantelada una plantación de marihuana en El Sotillo, pedanía de Malagón

Plantación de marihuana en El Sotillo. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona como responsable de un importante punto de cultivo, elaboración y venta de marihuana situado en una vivienda de la pedanía de El Sotillo, a escasos 18 kilómetros de la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Durante la operación, los agentes llevaron a cabo un registro domiciliario en el que se decomisaron 512 plantas de marihuana, así como todos los útiles para el cultivo, secado y posterior distribución de la sustancia estupefaciente, ha infomrado la Policía Nacioanl en un comunicado.

La investigación se inició hace varios meses tras recibir diversas informaciones en torno a una vivienda situada en una parcela aislada, a las afueras de la pedanía de El Sotillo y en una zona poco transitada, en la cual se podría albergar un importante cultivo de cannabis sativa.

Gracias a esta información, recibida a través de diferentes canales de comunicación, la Policía Nacional comprobó la ubicación exacta de la parcela donde se encontraba el cultivo y pudo determinar que la vivienda contaba con toda la infraestructura habitual de una instalación para el cultivo indoor de marihuana, con sofisticados sistemas de ventilación y refrigeración.

De la misma manera, los investigadores pudieron determinar que la vivienda contaba con un consumo elevado de electricidad, y su propietario se mostraba cauteloso en los accesos al inmueble referido.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la entrada y registro de la vivienda, en la que se constató lo investigado, localizando en su interior una nave en el interior del domicilio, la cual contaba con todos los sistemas de ventilación e instalación eléctrica para la floración de las citadas plantas.

De manera paralela y dentro del mismo operativo policial, agentes de esta misma Comisaría de Policía Nacional, se desplazaban hasta la localidad de Yuncos (Toledo), donde pernoctaba el investigado, procediendo a su localización e inmediata detención por un delito contra la salud pública.

Las investigaciones se enmarcan dentro del Plan Nacional de actuación contra la criminalidad organizada asociada al tráfico de marihuana del Ministerio del Interior.