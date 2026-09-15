Detenido en Toledo por dejar encerrados a dos perros en un vehículo estacionado al sol y morir uno de ellos

Coche de la Policía Local de Toledo - POLICÍA LOCAL DE TOLEDO

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Toledo ha detenido a un varón de 74 años por su presunta participación en un delito de maltrato animal tras dejar encerrados a dos perros en un vehículo estacionado al sol en Toledo capital, y uno de ellos fallecer.

Durante la tarde del día 14 de septiembre, sobre las 15.00 horas, un testigo indicó a la sala 092, que podría haber perros en el interior de una furgoneta estacionada en las inmediaciones de la puerta del Cambrón, ya que escuchaba ruido en el interior.

Un indicativo comprobó que, en el interior del vehículo, había dos perros y la furgoneta estaba estacionada al sol. Se localizó "lo antes posible" al propietario de la furgoneta, encontrándose en el interior a los dos perros en una situación crítica de salud, debido al calor, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

Uno de los perros falleció y el otro fue trasladado a una protectora, para ser atendido. Por ello, se procedió a la detención del propietario de la furgoneta, un varón de 74 años, por su presunta participación en un delito de maltrato animal.