Detenidos dos hermanos por robar el dinero de un lampadario de la iglesia de Puente del Arzobispo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la compañía de Talavera de la Reina, han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en la iglesia de Santa Catalina, en la localidad toledana de Puente del Arzobispo.

Según informa el instituto armado, el pasado 10 de febrero, el párroco del templo interpuso denuncia en el acuartelamiento de Puente del Arzobispo tras detectar un robo en el interior de la iglesia.

Los autores accedieron al templo durante el horario de mañana, aprovechando la escasa afluencia de fieles. Una vez en el interior, tras observar las joyas que portan las imágenes religiosas, forzaron uno de los lampadarios y, mediante el uso de un imán atado a una cuerda, lograron extraen el dinero depositado en su interior.

El pasado día 13 de febrero, los dos jóvenes regresaron al templo, donde fueron reconocidos por el párroco, quién de manera inmediata alertó a la Guardia Civil ante la sospecha de que pudieran intentar cometer un nuevo robo.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, procediendo a la identificación e interceptación de ambos varones, que resultaron ser hermanos.

Finalmente, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La Guardia Civil no descarta su posible vinculación con un grupo criminal afincado en la provincia de Badajoz, cuyos integrantes se desplazarían a distintas localidades alejadas de su domicilio habitual para cometer este tipo de hechos delictivos.