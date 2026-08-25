Detienen a dos varones que circulaban en un vehículo sustraído tras una persecución en Guadalajara

Material intervenido por la Policía Nacional. - CNP

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Guadalajara a dos varones tras una persecución policial, la misma tuvo lugar cuando el vehículo en el que viajaban fue requerido por una patrulla. El turismo en el que circulaban figuraba como sustraído.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla policial detectó un vehículo que había sido denunciado como sustraído y procedió a darle el alto con el fin de comprobar la identidad de sus ocupantes y la situación del automóvil.

Según informa la Policía, los dos ocupantes del turismo, ambos varones, hicieron caso omiso de las indicaciones de los agentes y emprendieron la huida a bordo del vehículo, iniciándose una persecución policial por distintas calles de Guadalajara.

Durante la persecución, los agentes mantuvieron el seguimiento del turismo hasta conseguir finalmente interceptarlo. En ese momento, uno de los ocupantes abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie, tratando de evitar ser detenido.

Uno de los agentes salió tras él y, después de una breve persecución a la carrera, consiguió darle alcance y proceder a su detención. El segundo ocupante fue igualmente detenido por los agentes actuantes.

Una vez asegurado el vehículo, los agentes procedieron a realizar una inspección del mismo, localizando en su interior numerosas herramientas y diversos efectos susceptibles de haber sido sustraídos.

Los objetos intervenidos han quedado a disposición de los investigadores, que trabajan para determinar su procedencia y comprobar si pudieran estar relacionados con otros hechos delictivos cometidos en la zona.

Los detenidos, a los que les constan numeros antecedestes por hechos similares, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.