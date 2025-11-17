Diputación alerta de ruptura de negociación con sindicatos de bomberos de Toledo rechazando "un 30% más para salarios"

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) y vicepresidente cuarto, Tomás Villarrubia, ha alertado de la ruptura de la mesa de negociación con los sindicatos representados en el Consorcio Provincial de bomberos, que han rechazado "el aumento de casi un 30 por ciento más de presupuesto dedicado a salarios".

En rueda de prensa, ha señalado que este acuerdo de negociación fue rechazado en la mesa que se celebró el pasado jueves. CCOO votó a favor, se abstuvieron CGT, CSIF y USO y SBT votó en contra, el sindicato que mayor representación tiene en la misma.

Las mejoras propuestas por la Diputación de Toledo, según ha explicado Villarubia, consistía en pasar de un presupuesto de 26,5 millones de euros para el Consorcio a un montante de 31,5 millones de euros, un aumento que se traduciría todo "en mejoras retributivas de los bomberos, única y exclusivamente".

Este rechazo responde, según el diputado, a la convocatoria de elecciones sindicales que se celebra este martes.

"A partir de ahora las condiciones que los bomberos van a tener son las que han elegido. Pero parece ser que ante las elecciones sindicales de mañana, algunos sindicatos han preferido hacer populismo antes de mejorar sus condiciones", ha criticado el diputado del área.

Se trata de una plantilla de 300 bomberos que presta servicio a 204 municipios y a más de un millón de habitantes, ha puntualizado.