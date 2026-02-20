La Diputación de Guadalajara asume el mantenimiento de las cámaras de vigilancia de 41 municipios

Pleno en la Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado este viernes por unanimidad asumir el mantenimiento de 95 puntos de videovigilancia (PVV) correspondientes a los primeros 41 municipios que lo han solicitado, dentro del Plan de Videovigilancia y Seguridad impulsado por la Institución. A esta primera fase se sumarán próximamente nuevas localidades conforme vayan tramitando sus encomiendas de gestión.

La medida supone que la Institución provincial asume directamente la gestión de las cámaras situadas en accesos a núcleos de población por carreteras convencionales y caminos asfaltados, liberando a los ayuntamientos de la carga económica y administrativa que conlleva su mantenimiento. El objetivo es reforzar la seguridad en el medio rural, facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y prevenir delitos en toda la provincia.

En la misma sesión plenaria, la Diputación ha dado luz verde también a dos modificaciones de crédito al presupuesto de 2026 por un importe total de más de 6,6 millones de euros, financiadas con remanente de tesorería para gastos generales. Estas partidas permitirán reforzar infraestructuras y servicios públicos, mejorar carreteras y caminos, e impulsar actuaciones culturales y de sostenibilidad.

Entre las inversiones más destacadas figura la construcción del cuarto vaso del Centro de Tratamiento de Residuos de Torija, con más de 2,4 millones de euros, además de actuaciones en centros comarcales, mantenimiento viario, obras en caminos afectados por la dana y mejoras en accesos a núcleos de población.

También se contemplan intervenciones culturales y turísticas, como la recuperación del Museo de la Lavanda y el Perfume de Brihuega, la rehabilitación del castillo de Cifuentes o actuaciones en la Mina Santa Catalina de Hiendelaencina, estas últimas aprobadas por unanimidad.

Una sesión plenaria en la que también ha salido adelante el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2026-2028, dotado con cerca de 60 millones de euros. El documento, de carácter programático, ordena todas las líneas de ayudas que concederá la Institución, tanto en concurrencia competitiva como nominativas, y estructura los fondos en seis grandes objetivos alineados con la Agenda 2030.

Para 2026 se han consignado 19,4 millones de euros en subvenciones, con especial peso para el estímulo del desarrollo rural y económico, la cohesión social, la puesta en valor del patrimonio y la promoción cultural, educativa y deportiva. El plan incluye también un eje específico para el fomento del empleo y el emprendimiento, con una previsión de más de 1,3 millones en el conjunto del trienio.

En materia laboral, se ha aprobado por unanimidad el convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para financiar el Programa de Apoyo Activo al Empleo, al que la Diputación destina 2,5 millones de euros repartidos entre 2026 y 2027. El programa permite a ayuntamientos y entidades locales contratar temporalmente a personas desempleadas, especialmente de colectivos vulnerables, para desarrollar proyectos de interés general.