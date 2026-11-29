Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Doce hombres y nueve mujeres representarán a Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados a través del PSOE, PP y Vox tras el escrutinio provisional de las elecciones generales celebradas este domingo 29 de noviembre de 2026.

Con casi el cien por cien escrutado en la Comunidad Autónoma, el PP gana las elecciones en la región con nueve diputados, mientras que el PSOE se queda con siete y Vox con un total de cinco.

Por provincias, en Albacete han conseguido acta por parte de los 'populares' Francisco Navarro y María Carmen Navarro; mientras que del PSOE entra en la Cámara Baja Amparo Torres y de Vox Rubén Herrero de Castro.

En Ciudad Real, serán diputados Carmen Fúnez y Enrique Belda Pérez por parte del PP; Isabel Rodríguez y Julián Nieva por parte del PSOE y Ricardo Chamorro por Vox.

Por su parte, la provincia de Cuenca estará representada por Raquel Oliver por parte del PP, Luis Carlos Sahuquillo por parte del PSOE; e Iván Vélez por parte del Vox.

Mientras, en Guadalajara serán diputados Itziar Asenjo por parte del PP, María Jesús Merino Poyo por parte del PSOE y Ángel López Maraver por parte de Vox.

Finalmente, por la provincia de Toledo estarán en el Congreso Carlos Velázquez, Carolina Agudo y José Manuel Velasco por el PP, Milagros Tolón y Sergio Gutiérrez por el PSOE y Manuel Mariscal por Vox.