El DOCM publica los Premios de Turismo de Castilla-La Mancha 2025, que se entregan este lunes en Puy du Fou

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la resolución de de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se conceden los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha para 2025, galardones que se entregam este lunes en Puy du Fou Toledo.

Según recoge Europa Press, en la Categoría de Empresa, en la modalidad Mejor proyecto turístico innovador la candidatura premiada ha sido Xuq Grupo de Alojamiento Turístico, S.L; mientras que en la modalidad de Mejor producto turístico, ha sido reconocida la Candidatura de Bodega y Viñedos las Calzadas, S.L. El Mejor proyecto turístico sostenible ha recaído en Bodegas y Viñedos Mainetes, S.L.

Mientras, en la categoría de Entidad Local se ha premiado como Mejor destino turístico al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y en la modalidad Mejor campaña de promoción, al Ayuntamiento de Sacedón. El Ayuntamiento de Herencia ha sido reconocido como la Mejor iniciativa turística.

Como Mejor proyecto turístico sostenible se ha reconocido al Ayuntamiento de Tamajón, y el Premio al Mejor proyecto turístico LGTBI ha recaído en el Ayuntamiento de Fuencaliente.

Así las cosas, en la categoría de Asociación, se ha galardonado a la Asociación de Empresarios de Turismo Rural Sierra Norte de Guadalajara, por el Mejor plan de acción turística.

Por último, el departamento que dirige Patricia Franco ha declarado desiertos para la categoría de empresa, el premio a la modalidad de mejor estrategia de promoción online y el premio al mejor producto turístico LGTBI.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, entrega este lunes esto Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025, en Puy du Fou Toledo.