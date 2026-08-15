Dolz augura que la creación de empleo seguirá al alza en Cuenca y defiende un servicio de limpieza que mejorará en 2028

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz - EUROPA PRESS

CUENCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha puesto en valor la llegada de nuevas empresas a la ciudad en los últimos meses, un auge que está haciendo mejorar la empleabilidad en el municipio.

En entrevista con Europa Press, Dolz ha ofrecido ejemplos que pasan por las "nuevas empresas de informática que antes no existían y que se están instalando", empelando "a más de 200 personas" a través de cuatro nuevas sociedades.

Añade a esto las nuevas entidades en el sector de la madera en torno al Urban Forest Innovation Lab", con una veintena de empresas que, si bien no contratan a mucha gente, "es algo incipiente".

Empresas instaladas a través de UFIL y una más "de construcciones en madrera prefabricadas" completan el muestrario defendido por el primer edil.

Augura en este punto que habrá crecimiento de empresas en el Polígono SEPES, sumando así al "margen de crecimiento" de una ciudad que "sigue trabajando para atraer a más empresas".

Ha recordado aquí que en el Debate sobre el Estado del Municipio ya tasó en 700 los nuevos puestos de trabajo en Cuenca. "Hacen falta más", ha admitido, en todo caso.

A todo ese ecosistema ha agregado los 400 nuevos puestos de trabajo generados en el entorno del hospital universitario.

MEJORAR LA VIVIENDA, DEFENDER LA LIMPIEZA

En otro orden de cosas, Dolz ha admitido que la situación en torno a la vivienda tiene que "mejorar" con el punto de vista puesto en que la gente "venga y se pueda quedar a vivir en Cuenca".

Para ello, reconoce que hay que conseguir "mejor oferta", para lo cual quiere centrarse en ampliar el catálogo de protección oficial y para jóvenes.

Otra de las políticas que para Dolz van a estar "en el ADN" de lo que resta de mandato pasa por la limpieza y la seguridad. En este punto, defiende que pese a las críticas en las "perversas" redes sociales, "semanalmente se hacen limpiezas en cualquier punto de la ciudad".

Aunque indica que hay "algunas zonas de la ciudad con pavimentos muy antiguos" que "se ensucian con celeridad" pese a la limpieza, ha aseverado que él, que se declara acostumbrado a madrugar, comprueba "cómo los trabajadores del servicio de limpieza baldean a diario la ciudad".

"Es verdad que tenemos margen de maniobra para mejorar la limpieza, pero hasta 2028 está en vigor un contrato que nos viene de una época que fue muy restrictiva económicamente", ha indicado.

Por ello, y ahora que las arcas del Ayuntamiento "están saliendo del túnel", podrá disponer de "mejores dotaciones económicas y más exigencia". "Se debe limpiar un poquito mejor, bastante mejor. Hago también un llamamiento a los vecinos para utilizar papeleras y recoger las cacas de los perros".