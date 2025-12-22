'Doña Lola' vuelve a repartir suerte en Toledo con un cuarto premio: "No sabemos cómo puede pasar"

ÛDoña Lola' vuelve a repartir suerte en Toledo con un cuarto premio: "No sabemos cómo puede pasar" - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La administración de Lotería 'Doña Lola', en el Casco Histórico de Toledo ha vuelto a repartir suerte con 200.000 euros del 25.508, el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad: "No sabemos cómo puede pasar, pero hemos vendido muchos numeritos y al final ha habido suerte", ha señalado en declaraciones a los medios la gerente de esta administración, Cristina Carrascosa.
Ha indicado que no sabe a quién le ha podido tocar porque son diez décimos que se han vendido en ventanilla. "Cualquier persona, puede ser del barrio o puede ser un turista, no sabemos todavía", ha indicado, mostrando su alegría por repartir un cuarto y un quinto premio el mismo año.
Así, ha apuntado que han sido 200.000 euros por un lado los que han repartido y 60.000 por otro, y a falta de más premios por salir, la responsable de 'Doña Lola' ha manifestado que sería "un poco increíble" repartir más suerte de la Lotería de Navidad.