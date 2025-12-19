La DOP Montes de Toledo presenta el AOVE de la nueva cosecha 2025-2026 y destaca su "excelente calidad"

La DOP Montes de Toledo presenta el AOVE de la nueva cosecha 2025-2026 - DOP MONTES DE TOLEDO

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo ha presentado este viernes el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la nueva cosecha 2025-2026 en un acto dirigido a autoridades y medios de comunicación, celebrado en la sede de Eurocaja Rural en Toledo.

El acto ha estado presidido por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena Escobar Sánchez; el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez López.

Durante el acto, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha destacado la satisfacción de acoger un año más la presentación del primer aceite de la campaña en la sede de la entidad financiera. "Recibir a la Denominación de Origen Montes de Toledo en su casa, en Eurocaja Rural, para presentar su primer aceite de campaña es siempre un momento especial, un momento para disfrutar", ha señalado.

López Martín ha subrayado además la excelente calidad del AOVE de esta nueva cosecha y ha reafirmado el compromiso histórico de Eurocaja Rural con la DOP, materializado en numerosos convenios de colaboración y en iniciativas como Aula Virgen Extra, que impulsan de forma conjunta la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo desde 2023, con el objetivo común de ofrecer una formación técnica y de calidad a profesionales del sector.

"Puede que no sea una gran campaña en cantidad, pero sí lo será en calidad. Gracias al trabajo de los agricultores y de los técnicos del Consejo Regulador, el aceite de la DOP Montes de Toledo está entre los mejores del mundo", ha afirmado, reiterando el orgullo de la entidad por acompañar a la Denominación desde hace más de seis décadas.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez Fletcher, ha expresado el orgullo que supone para la Denominación presentar cada año el AOVE de la nueva campaña. "Para nosotros es un auténtico orgullo celebrar esta presentación, siempre con la colaboración de dos entidades que están permanentemente al lado de la Denominación, como son Eurocaja Rural y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las que formamos casi una familia", ha indicado.

Gómez ha avanzado que los aceites de esta campaña destacan por una calidad impresionante, aunque la producción se situará previsiblemente en una cosecha media, en torno a las 116.000 toneladas, en línea con los últimos años. "Esperamos que los precios se mantengan y que la campaña sea positiva para toda la Denominación y para el conjunto del sector del aceite de oliva", ha añadido.

La directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena Escobar Sánchez, ha agradecido la invitación a la presentación de los primeros aceites de la campaña y ha destacado que, aunque la previsión de cosecha sea media, la calidad será excelente. Escobar ha subrayado la importancia de que los precios permitan garantizar la rentabilidad de los cerca de 8.500 olivicultores que cultivan sus olivares en la zona amparada por la DOP Montes de Toledo, "para seguir manteniendo pueblos y un medio rural vivos".

Asimismo, ha puesto en valor el 25º aniversario de la Denominación desde su reconocimiento oficial, recordando que se trata de la figura de calidad más relevante de Castilla-La Mancha, que abarca 128 municipios, siendo 106 de la provincia de Toledo y 22 de la provincia de Ciudad Real. "Veinticinco años después, la DOP Montes de Toledo tiene más sentido que nunca y cada vez es más reconocida en los mercados", ha afirmado, avanzando que el Gobierno regional continuará apoyando su promoción.

Finalmente, ha recordado que se encuentra abierto el plazo de solicitud de ayudas para olivicultores y almazaras que deseen incorporarse a esta figura de calidad, y ha anunciado la próxima publicación en el DOCM de las ayudas destinadas a los órganos de gestión de las figuras de calidad de Castilla-La Mancha, todas ellas amparadas bajo Campo y Alma, con un presupuesto de 1,5 millones de euros para acciones de promoción durante 2026.

CATA DEL NUEVO AOVE

Para poner el broche final al acto, los asistentes pudieron degustar el AOVE de la nueva cosecha en una cata guiada por el director del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, Enrique García-Tenorio. Se trata de un aceite elaborado a partir de aceitunas de variedad cornicabra de recolección temprana, recogidas a finales del mes de octubre.

Un AOVE que destaca por su color verde brillante, así como por un intenso frutado que seduce desde el primer momento por su frescura y por aromas que evocan a hierba recién cortada y monte bajo, con notas en nariz de hierbas aromáticas, almendra verde, tomatera, alcachofa y cáscara de plátano.

Durante la cata, García-Tenorio subrayó que "un aceite intenso en nariz debe ser también potente en boca, y este lo es", con una agradable persistencia que permanece en el paladar. "Se trata de un aceite muy equilibrado y bien conjuntado, capaz de transformar cualquier receta con solo un pequeño aporte, intensificando el aroma y realzando el sabor del plato", concluyó.