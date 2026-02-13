Dos heridos en el puerto seco del polígono industrial 'Sena' de Azuqueca tras chocar un tren contra una grúa

Hospital de Guadalajara - JCCM

GUADALAJARA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han resultado heridos este viernes tras el choque de un tren contra una grúa, que ha caído sobre la cabina de un camión, en el puerto seco del polígono industrial 'Sena' de la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.08 horas.

A consecuencia de la colisión, el camionero, de 57 años, ha quedado atrapado y ha tenido que ser rescatado por los bomberos y trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara. Además, el operario de la grúa, de 59 años, también ha sido trasladado en ambulancia al mismo lugar.

En el operativo de emergencia establecido ha participado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Azuqueca de Henares y técnicos de Adif.