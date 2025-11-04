Dos mujeres intoxicadas por el incendio de una campana extractora de humo en una cocina en Ocaña

El incendio se ha producido en una cocina particular de Ocaña (Toledo). - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 45 y 75 años, han resultado intoxicadas este martes a causa del humo generado por el incendio de la campana extractora de su cocina en Ocaña (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego se ha producido sobre las 11.59 horas en la cocina de la vivienda situada en la calle Santo Domingo de la localidad toledana.

Tras acudir un equipo de bomberos del parque de Villarrubia de Santiago, que ha dado cuenta del fuego, se ha precisado la asistencia de una ambulancia de urgencias que ha trasladado a las dos mujeres al centro de salud de Ocaña.

Al aviso han acudido también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.