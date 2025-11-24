Doscientos elementos retroiluminados cobrarán vida en Albacete esta Navidad en el espectáculo 'Lucidum Natura'

ALBACETE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura en Albacete, Elena Serrallé, ha presentado el espectáculo 'Lucidum Natura', que se podrá ver en la ciudad del 19 de diciembre al 6 de enero, con 200 piezas artesanales de animales, plantas y formas orgánicas que darán vida al emblemático parque de 'Los Jardinillos'.

Junto al director general de la compañía APC, Ignacio Urcelay, ha señalado que tendrá entrada gratuita y su horario será de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de las fiestas navideñas.

Según ha señalado Elena Serrallé, 'Lucidum Natura' es un espectáculo inmersivo de luz y sonido, con proyecciones sobre elementos vegetales y animales fabricados artesanalmente, que combina música original y una escenografía lumínica sincronizada para envolver al visitante y crear un paseo distinto, sorprendente y lleno de sensibilidad", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala de Cultura ha explicado que se inspira en la luminiscencia, "esa capacidad maravillosa que tienen algunos seres vivos de generar luz propia con el objetivo de conseguir que Albacete vuelva a iluminarse por Navidad y que cada rincón inspire ganas de salir, de compartir y disfrutar juntos".

Elena Serrallé ha agradecido a APC y, de manera especial a su director general, Ignacio Urcelay, que haya apostado por Albacete para que este espectáculo sea una realidad en la ciudad, convencida de que será un gran atractivo turístico durante estas Navidades y un motivo más para que la ciudad reciba visitas.

Las más de 200 piezas artesanales de animales plantas y formas orgánicas darán vida al emblemático parque de 'Los Jardinillos' en un total de 12 escenas repartidas por los parterres y otras zonas.

IMPULSAR EL TURISMO

La concejala ha asegurado que el objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta propuesta novedosa es "impulsar la actividad cultural y turística y ofrecer un espacio donde las familias puedan disfrutar juntas".

Elena Serrallé ha animado a los albaceteños, así como a las personas que nos visiten durante la Navidad a acercarse hasta el parque de 'Los Jardinillos' para disfrutar de la magia de la luz y la creatividad que ofrece 'Lucidum Natura' al visitante, deseando que este espectáculo tenga la misma buena acogida que tuvieron el videomapping de los Reyes Magos en la Puerta de Hierros o el túnel de luz y sonido de la calle Ancha durante el pasado año.

Por su parte, el director general de la compañía, Ignacio Urcelay, ha asegurado que "para APC es un honor que Albacete" haya confiado en esta empresa para dar vida a esta experiencia en un entorno tan especial como el parque de 'Los Jardinillos', esperando que se convierta "en un punto de encuentro para familias, para niños y para cualquiera que quiera disfrutar de un momento de luz, belleza e imaginación".

El director general de APC ha explicado que 'Ludicum Natura' "es un proyecto sensovisual compuesto por más de 200 elementos retroiluminados, fabricados artesanalmente en seda de alta densidad pintada a mano, acompañados de miles de puntos de luz de ultra bajo consumo, sonido inmersivo y efectos especiales, que invita a recorrer distintos hábitats de la Tierra en un paseo onírico donde fauna y flora se transforman y se visten de Navidad.

20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Según ha explicado Ignacio Urcelay, APC cuenta con cerca de 20 años de trayectoria en el sector audiovisual, especializada en la gestión integral de eventos, experiencias inmersivas y contenidos visuales de alta calidad.

Una compañía que nació con el objetivo de "utilizar la tecnología y el arte para emocionar, transformar espacios y conectar con el público a través de historias que se ven, se escuchan y se sienten", tal y como ha apuntado, habiendo trabajado hasta la fecha en cientos de proyectos para todo tipo de clientes y ciudades desde un enfoque innovador y una fuerte apuesta por la calidad técnica.

Una intensa actividad que, desde hace 10 años, cuenta con una innovadora línea de trabajo que hoy es parte esencial de APC, como es la creación y montaje de instalaciones de iluminación navideña y espectáculos de gran formato.