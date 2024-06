Ecologistas en Acción manifiesta su rechazo a la colocación de 2.000 paraguas en Albacete por su impacto ambiental

ALBACETE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha transmitido este lunes su rechazo a la iniciativa 'Umbrella Sky', que ha colocado 2.000 paraguas en las calles Tesifonte Gallego y Marqués de Molins, al suponer "un impacto ambiental importante".

La organización ambientalista ha reconocido el valor de las acciones de la Asociación Española Contra el Cáncer, promotora de la iniciativa, así como su objetivo de "buscar soluciones a los efectos del calor en una ciudad como Albacete", según ha informado en nota de prensa.

Sin embargo, han inicidido en que "los paraguas económicos actuales son artículos con textil de poliéster y varillas de acero, fabricados en países con escasa legislación laboral y ambiental, suponiendo una huella de carbono alta en su transporte y teniendo una vida útil aproximada de sólo un año, que al estar en continua exposición al sol e inclemencias temporales, posiblemente se reduzca".

"El tejido de poliéster tarda más de 200 años en descomponerse y un metal del tamaño de una lata puede tardar hasta 10", han especificado.

Desde Ecologistas en Acción han lamentado que no se apostase por arbolado, limitándose a la colocación de "unos macetones con árboles, que no estaban en el proyecto inicial y aportan algo de valor ambiental, pero no proyectan una sombra reseñable y nunca podrán hacerlo".

"Puestos a buscar opciones, y si se quisieran seguir iniciativas realmente innovadoras y basadas en la naturaleza, hay ejemplos de emparrados naturales en ciudades españolas como Jerez, que son posibles para calles estrechas, sin apenas necesidad de infraestructura", han planteado.