La I edición de la Rutas Senderistas para Personas con Discapacidad comenzará en mayo y contarán con 600 participantes

Presentación de la I edición de la Rutas Senderistas para Personas con Discapacidad - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

La nueva Ley de Accesibilidad Universal incluirá el deporte y la naturaleza

TOLEDO, 13 Abr. (EURPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza la I edición de las Rutas Senderistas Accesibles para Personas con Discapacidad. El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; han presentado este lunes este programa en el Palacio de Fuensalida, junto a representantes del sector de la discapacidad, entidades colaboradoras y alcaldes de los municipios por los que transcurren estas rutas.

Se trata de rutas senderistas accesibles en entornos naturales de Castilla-La Mancha, combinadas con actividades lúdicas, culturales y sociales. "Es una iniciativa plenamente inclusiva, diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y para reforzar esta apuesta que ha hecho el presidente García-Page por garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida", ha remarcado Caballero.

El vicepresidente segundo ha puesto en valor que esta es la I edición del programa, lo que supone un paso relevante en la consolidación de nuevas políticas públicas de ocio inclusivo en Castilla-La Mancha y ha señalado que nace con vocación de continuidad y crecimiento en próximos años. Además, ha puesto destacado que esta iniciativa también contribuye de forma directa a la mejora de la autonomía personal, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

DIEZ RUTAS ACCESIBLES PARA 600 PERSONAS

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que serán 10 rutas en 2026, dos por provincia, y que tendrán lugar en primavera y otoño. Ha detallado que llegarán a 60 participantes por cada una de ellas y que se calcula alcanzar los 600 beneficiarios totales.

El calendario y localizaciones confirmadas son Caspueñas (Guadalajara), el 8 de mayo; Los Yébenes (Toledo), el 15 de mayo; Agramón (Hellín, Albacete), el 20 de mayo; y Ruidera (Ciudad Real), el 3 de junio. A la provincia de Cuenca llegará en octubre.

Además, García Torijano ha detallado algunas de las principales características del programa, destacando que ofrece rutas de cuatro a cinco kilómetros con una dificultad media-baja y de carácter gratuito, que incluyen transporte, comida y avituallamiento, además de actividades complementarias como visitas culturales o interpretación del entorno.

Tal y como ha explicado Bárbara García Torijano, el programa "está pensado desde las personas, garantiza acompañamiento, seguridad y participación real y lo hemos impulsado junto al Tercer Sector para asegurar que responde a las necesidades reales de quienes van a disfrutarlo".

En este sentido, ha subrayado que la iniciativa se desarrolla en colaboración con entidades sociales especializadas en discapacidad, designadas por cada delegación provincial: en Albacete participará ASPRONA; en Ciudad Real, Laborvalía; en Toledo, Marsodeto; y en Guadalajara, los Centros Ocupacionales y CADIG propios. Asimismo, la entidad 'Correr y Correr' colabora en el desarrollo del programa.

La participación se articula a través de centros, asociaciones y recursos especializados, reforzando un modelo de colaboración real con el Tercer Sector, en el que las políticas públicas se construyen junto a las entidades sociales. Cada ruta cuenta con una organización completa que garantiza seguridad y calidad: transporte en autobús, acompañamiento profesional, material específico (gorro y bastón) y dispositivos de apoyo logístico y sanitario.

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por último, el vicepresidente segundo ha confirmado que la actividad deportiva inclusiva y el acceso a espacios naturales estarán recogidos en la Ley de Accesibilidad Universal en la que está trabajando el Ejecutivo autonómico. En el acto, en el que ha estado presente también el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, Caballero ha explicado que el texto actualmente se encuentra en proceso abierto de participación ciudadana.

"Queremos escucharos para enriquecer los documentos y por eso hemos iniciado un proceso participación", ha explicado Caballero. Por eso, ha remitido al Portal de Participación del Gobierno regional, "donde vamos compartiendo el texto de los distintos bloques que conforman la Ley junto con un formulario para que cualquier persona, entidad o empresa nos haga llegar aportaciones".

Ha confirmado que desde el viernes está abierto el segundo bloque para ámbitos como la urbanización de espacios públicos, edificios e infraestructuras, transporte y espacios naturales.

En la presentación también ha participado el director general de Discapacidad del Gobierno regional, Francisco José Armenta; el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Álvaro Guitiérrez; y los delegados provinciales de Bienestar Social de cada provincia.