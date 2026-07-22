El edificio de Alamillos del Tránsito comienza su transformación dentro del proyecto 'Toledo Emerge' - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Alamillos del Tránsito comienza su transformación dentro del proyecto 'Toledo Emerge' tras la colocación de la primera piedra de las obras para la rehabilitación de este inmueble, que ha contado con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Esta actuación permitirá recuperar un edificio que permanecía cerrado desde hace seis décadas para convertirlo en un nuevo espacio de vida en pleno corazón de la Judería en el Casco Histórico de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha asegurado que el proyecto 'Toledo Emerge' constituye "el proyecto de recuperación de edificios abandonados más importante que existe actualmente en España", especialmente por desarrollarse en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

De hecho, ha destacado que esta iniciativa nace de la colaboración entre administraciones públicas y ha agradecido especialmente el compromiso de la Diputación provincial de Toledo, principal impulsor de esta actuación, junto con el Ayuntamiento, así como el apoyo del Consorcio de la Ciudad de Toledo que es la herramienta a través de la cual se ejecutará el proyecto de regeneración.

"Cuando las administraciones colaboran y existe voluntad política para resolver los problemas, los resultados llegan, y hoy se evidencia, precisamente, esa voluntad compartida de mejorar Toledo", ha afirmado.

Velázquez ha explicado que esta actuación responde al objetivo estratégico del Gobierno municipal de recuperar el Casco Histórico como un lugar donde vivir, trabajar y desarrollar proyectos de vida.

El proyecto contempla la construcción de 18 viviendas en régimen de 'cohousing' en una primera fase, así como la creación de 60 plazas de aparcamiento para residentes, una nueva plaza pública conectada con la Plaza del Conde mediante un pasadizo y la recuperación de importantes restos arqueológicos.

"Queremos un Casco Histórico lleno de vida, un lugar que siga recibiendo visitantes de todo el mundo, pero donde también vivan familias, estudien jóvenes, trabajen emprendedores y se desarrolle una verdadera comunidad", ha indicado.

El alcalde ha recordado que este edificio llevaba cerrado 60 años, mientras que otros inmuebles incluidos en el proyecto 'Toledo Emerge' acumulan también largos periodos de abandono, como el antiguo Hospital de San Juan de Dios, 25 años; el edificio de Abdón de Paz, 20 años; el Centro Cultural San Ildefonso, 16 años; o el antiguo edificio de Radio Nacional de España, cinco años.

Asimismo, ha avanzado que próximamente comenzarán nuevas actuaciones dentro del proyecto, entre ellas la recuperación del Centro Cultural San Ildefonso y la transformación del antiguo edificio de Radio Nacional en viviendas.

Finalmente, el alcalde ha asegurado que esta actuación se convertirá en un referente nacional de recuperación patrimonial, "estoy convencido de que dentro de muy poco tiempo esta intervención también recibirá reconocimientos nacionales e internacionales, porque no solo recuperamos un edificio; recuperamos ciudad, recuperamos patrimonio y, sobre todo, recuperamos oportunidades para que Toledo siga creciendo sin perder su identidad".

"OPORTUNIDAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL PRESENTE"

De su lado, la presidenta de la Diputación de Toledo ha subrayado que "el patrimonio no puede ser únicamente un recuerdo del pasado; debe convertirse en una oportunidad para responder a las necesidades del presente y construir el futuro".

Durante su intervención, la presidenta ha destacado la importancia de este paso que se da hoy en "un proyecto que une patrimonio, vivienda, juventud y colaboración institucional, demostrando que el mejor legado que puede dejar una administración es aquel que mejora la vida de las personas" y ha recalcado además el valor del programa 'Toledo Emerge', que no solo persigue la recuperación de edificios de gran valor histórico, sino también devolverles una función útil para la sociedad, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Cedillo ha defendido que este no es solo un programa de rehabilitación de edificios. "Estamos recuperando un espacio para los ciudadanos, devolviéndole vida a un lugar que durante demasiados años permaneció cerrado y sin uso", ha subrayado la presidenta provincial, quien se ha mostrado convencida de que esa es la mejor manera de entender la conservación del patrimonio: hacerlo útil para la sociedad y responder a los retos actuales, como es el acceso a la vivienda para los jóvenes.

"El proyecto 'Toledo Emerge' es un magnífico ejemplo de cómo las administraciones pueden trabajar unidas cuando comparten un objetivo común. Cada institución aporta aquello que le corresponde y el resultado es un proyecto que beneficia a todos", ha incidido Cedillo.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha reivindicado la colaboración institucional para llevar a término proyectos que miran al futuro utilizando como resorte las posibilidades que ofrece el patrimonio cultural de las ciudades históricas, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Gestionar el patrimonio no es un problema ni una barrera, sino una posibilidad de futuro. Conservar el patrimonio no es detener el tiempo, sino gestionar modelos de cambio respetando todos los niveles de protección existentes en las ciudades patrimonio, como es el caso de Toledo", ha aseverado

Tras recorrer el espacio sobre el que se va a actuar y la colocación de la primera piedra, las autoridades han conocido sobre terreno el estado actual del inmueble, las distintas fases de la rehabilitación y el futuro uso de este espacio histórico, llamado a convertirse en un referente de recuperación patrimonial y de acceso a la vivienda para jóvenes.

La jornada ha contado también con la presencia de varias mujeres que fueron alumnas de las antiguas escuelas ubicadas en el edificio de Alamillos del Tránsito, quienes compartieron sus recuerdos de un inmueble que formó parte de la vida de varias generaciones de toledanos y que ahora inicia una nueva etapa tras décadas de abandono.

La presidenta ha concluido asegurando que "hoy colocamos una primera piedra, pero lo que realmente estamos levantando son los cimientos de un proyecto que une patrimonio, vivienda, juventud y futuro", mostrando su confianza en que la recuperación de Alamillos del Tránsito permita devolver la vida a este edificio histórico y generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Al acto han acudido también el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el delegado provincial de Fomento en Toledo, Jorge Moreno; el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto; y el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia.