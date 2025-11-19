Educación anuncia una inversión de 39 millones de euros en 2026 en nueve actuaciones educativas en Toledo

Archivo - Sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. - JCCM - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar un total de 39 millones de euros a lo largo de 2026 para acometer nueve grandes actuaciones educativas en la provincia de Toledo.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, durante una intervención a los medios de comunicación tras su asistencia a la colocación de la primera piedra del del CEIP 'Margarita Salas Falgueras', en la localidad de Olías del Rey, encabezada por el presidente autonómico Emiliano García-Page.

García-Page, ha estado acompañado por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa de la localidad, Charo Navas; entre otros, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Amador Pastor ha explicado que se llevará a cabo la construcción de un CEIP en Cardiel de los Montes, al que se sumará uno más en Cedillo del Condado, otro en Santa Cruz del Retamar y la ampliación del de Velada, además de este que han visitado en Olías del Rey.

Asimismo, se llevará a cabo la construcción de una pista cubierta en el CEIP de la localidad de Villacañas, de la que ya informó en su reciente visita a la localidad el propio consejero de Educación, Cultura y Deportes.

El responsable del área ha añadido que a estas actuaciones en los CEIPs se sumará también la construcción de dos nuevos Institutos de Educación Secundaria (IES), en Illescas y Ocaña, y la construcción de un centro de Educación Especial, también en la localidad de Illescas.

Para finalizar, Pastor ha puesto de manifiesto la apuesta que el Gobierno de García-Page está realizando en materia educativa en la provincia de Toledo, donde desde el año 2015 se han realizado un total de 225 actuaciones con un presupuesto de 115 millones de euros.

CEIP 'MARGARITA SALAS FALGUERAS'

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar alrededor de 3,6 millones de euros para la ejecución de esta obra, cuya finalización de la primera fase está prevista para agosto del próximo año y contará con un total de nueve aulas, de las cuales tres son para educación Infantil y seis para educación Primaria, además de espacios de uso común, accesos, comedor, aula de tutorías, zona de servicios e instalaciones.

Además, en los espacios exteriores se contará con aula de juegos, pista polideportiva y una zona para la instalación de un huerto.

En la localidad toledana de Olías del Rey, el Ejecutivo autonómico ha destinado en los últimos cinco años más de ocho millones de euros a la mejora de infraestructuras educativas.