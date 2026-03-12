Los embalses llenos impulsan reformas de viviendas en la cabecera del Tajo mientras piden cambiar el trasvase

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

El alto nivel de los embalses de Entrepeñas y Buendía tras varios años de lluvias abundantes está generando un impacto positivo en la economía de los municipios ribereños, con un notable aumento del turismo y un repunte en la rehabilitación de viviendas antiguas. No obstante, desde la Asociación de Municipios Ribereños reclaman al Gobierno central una modificación urgente de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ante la previsión de que este viernes se apruebe un nuevo envío de agua.

Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de la asociación y alcalde de Alcocer, Borja Castro, quien ha destacado que la actual situación hídrica --con alrededor de 1.600 hectómetros cúbicos almacenados entre ambos embalses, cerca del 65% de su capacidad-- ha permitido recuperar actividad económica y atraer visitantes a la comarca.

Castro ha explicado que la estabilidad del agua en los pantanos está teniendo efectos directos en la economía local. "Esa continuidad es la que muchas veces reclamamos porque está repercutiendo en beneficio de los negocios y también en que vengan visitantes a hacer gasto en nuestros pueblos", ha señalado.

Uno de los indicadores más claros de este repunte es el aumento de licencias de obra en los municipios ribereños. Según el presidente de la asociación y alcalde de uno de estos municipios, Alcocer, se está produciendo el regreso de antiguos vecinos o descendientes de familias del lugar que abandonaron los pueblos hace años y ahora están rehabilitando viviendas.

"Lo estamos viendo en las licencias de obras, que están batiendo récords en arreglos y actualizaciones de casas antiguas", ha afirmado, subrayando que la presencia de agua genera un efecto económico en cadena en el territorio.

En este sentido, Castro ha descrito este fenómeno como una "cadena trófica" vinculada al agua: visitantes que practican deportes de naturaleza y actividades acuáticas, consumen en la hostelería local y terminan interesándose por adquirir o rehabilitar una vivienda en la zona.

EL MEJOR NIVEL EN DÉCADAS

La situación actual de los embalses se produce tras tres años consecutivos de precipitaciones copiosas, que han dejado niveles que no se veían desde hace décadas. De hecho, el embalse de Buendía podría superar esta semana la cota de los 1.000 hectómetros cúbicos, un nivel que no alcanzaba desde hace 48 años.

El contraste con etapas recientes es notable. Hace nueve años, ambos embalses apenas sumaban unos 400 hectómetros cúbicos. Hoy, en cambio, la lámina de agua ha recuperado gran parte de su extensión, algo visible incluso en enclaves turísticos como Sacedón, donde la distancia entre el casco urbano y el embarcadero se ha reducido considerablemente.

Pese a esta imagen de abundancia, Castro advierte de que los embalses aún están lejos de llenarse por completo y rechaza que pueda hablarse de excedentes. "Los embalses están al 65% de su capacidad; todavía les falta el otro 35%, por lo que no se puede hablar de agua sobrante", ha señalado.

CRÍTICAS A LAS REGLAS DEL TRASVASE

En paralelo a esta situación de bonanza, los municipios ribereños mantienen su preocupación por la gestión del trasvase Tajo-Segura. La Comisión de Explotación tiene previsto reunirse este viernes y revisar el envío correspondiente al mes de marzo, que podría situarse en 60 hectómetros cúbicos al encontrarse los embalses en nivel 1, además de valorar el envío de abril y mayo.

Para Castro, el principal problema es que las reglas de explotación que regulan estos envíos se mantienen prácticamente intactas desde su aprobación en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. "El Ministerio tiene la oportunidad de gestionar de manera diferente ahora que los embalses están en mejores niveles, pero está haciendo poco o nada", ha criticado.

Además, ha advertido de que la cabecera del Tajo soporta actualmente una "doble presión", ya que al agua que se trasvasa hacia el Levante se suma la que debe circular por el propio río para cumplir con los caudales ecológicos fijados por el Tribunal Supremo. "Antes el agua se iba por el trasvase y ahora también tiene que circular por el río Tajo. Está saliendo el doble de agua de Entrepeñas y Buendía", ha afirmado.

PETICIÓN AL GOBIERNO

Ante esta situación, la Asociación de Municipios Ribereños reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que modifique de forma urgente el Real Decreto que regula el trasvase para reducir su impacto sobre los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía.

Castro ha pedido al Gobierno que cumpla el compromiso recogido en el Boletín Oficial del Estado de revisar estas normas y adaptarlas a las nuevas exigencias ambientales y judiciales. "Le pedimos al Ministerio que cumpla la palabra publicada en el BOE y cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura", ha afirmado, insistiendo en que el objetivo es dar estabilidad a la comarca. En este sentido, ha advertido de que la prosperidad actual depende en gran medida del ciclo húmedo de los últimos años y ha subrayado que los municipios ribereños no pueden basar su futuro en la meteorología. "No podemos estar mirando al cielo para saber si nos va a ir bien o mal", ha concluido.