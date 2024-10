Empieza a funcionar parcialmente Centro contra Violencia Sexual de Guadalajara y en diciembre lo hará toda toda la red

GUADALAJARA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha abierto sus puertas en Guadalajara el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual, un espacio que ha inaugurado la consejera de Igualdad, Sara Simón, apelando a la necesidad de "combatir" este tipo de violencia como una expresión más de la violencia de género y ha pedido rechazar cualquier tipo de recorte en la protección de las víctimas de violencia machista.

Se trata del segundo centro, junto al de Albacete, que pone en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, mientras que en el resto de las capitales de provincia de la región están a la espera de completar la incorporación del mobiliario. Un espacio que se divide en dos zonas diferenciadas: la de los despachos y salas para los profesionales y la parte habitacional donde las mujeres puedan esperar a recibir atención antes de ser atendidas en un recurso sanitario.

El centro de Guadalajara empezará a funcionar, de momento, "de forma parcial" hasta que a mitad de diciembre, aproximadamente, entre en funcionamiento el conjunto de la red de centros, ha señalado la consejera, recordando que las mujeres víctimas de este tipo de agresiones recibirán en estos espacios información, apoyo psicológico y acompañamiento y dispondrán de una solución habitacional para acogidas de carácter temporal y urgente.

Tras comenzar sus palabras con los territorios que lo están pasando mal a consecuencia de la DANA, entre ellos la provincia de Albacete y, dentro de Guadalajara, la zona de Molina de Aragón, la titular de Igualdad ha apuntado también que, con la puesta en marcha de esta red de centros, a finales de año todas las instalaciones contarán con una plantilla compuesta por siete profesionales en cada uno de ellos.

La inversión cuantificada en ellos ha superado los 7,4 millones de euros y se calcula que el servicio aparejado tendrá un coste de más de 2 millones de euros al año, financiación en la que también participa el Gobierno central.

En su intervención, la consejera ha anunciado también la creación de la figura de la coordinación a nivel regional, que se unirá a otros recursos como son los centros de la mujer y de acogida, la línea 900 10 01 14 y ahora también estos nuevos espacios.

"Hoy se abre un espacio que es referente para toda la provincia", ha señalado la consejera de Igualdad durante la inauguración de este centro, situado en la calle Sigüenza número 3 de la capital, acto al que también ha asistido el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; y la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, entre otros.

"Este centro aspira a ser un espacio seguro para todas las mujeres víctimas de agresión sexual", ha subrayado Simón, esperanzada en conseguir también que el miedo y vergüenza que pasan en muchas ocasiones las víctimas pase a los agresores ante lo que "hay que ser implacables".

La titular de Igualdad también ha puesto el acento en el interés del Gobierno regional de acercar estos recursos a las zonas más despobladas y, para ello, ha anunciado que se van a adquirir dos autobuses que acercarán, especialmente en las provincias de Guadalajara y Cuenca, estos servicios a los pueblos.

Empezarán a funcionar el próximo año, sirviendo también para informar, sensibilizar y prevenir la violencia sexual, con una orientación clara dirigida a las mujeres más jóvenes, ha dicho.

Tras realizar una referencia a las últimas encuestas sobre violencia sexual, la titular de Igualdad ha tachado como "repugnante" todo lo que se está conociendo con respecto al caso de Íñigo Errejón y ha defendido la necesidad de reforzar los protocolos para que nada falle ante un caso de violencia sexual, pero también ha mostrado su "rechazo" ante los intentos de utilizar estas agresiones y el dolor de las víctimas para realizar crítica política.

En este sentido, ha pedido a algunos --sin precisar a quién- que dejen de "sobreactuar y que se centren en evitar que sus socios generen grietas en la sociedad en la lucha contra la violencia machista y, si no es así, que rompan los acuerdos con ellos porque no se puede utilizar a las víctimas". "La violencia sexual no tiene ni partido ni ideología", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, tras recordar los desastres causados por la DANA en España y en Castilla-La Mancha y poner a disposición los recursos necesarios para que vuelva la normalidad lo antes posible, ha dicho que todas las medidas y programas de atención a las víctimas de violencia de género son "bienvenidos" con el fin de permitir su atención integral, entre ellas, este centro.

"La lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías sino una realidad social que nos avergüenza como sociedad y que debemos combatir desde la unidad. No puede plantearse una utilización partidista de una causa que nos debería unir y no dividir", ha insistido la regidora.

Guarinos ha incidido en que queda mucho por hacer aún en el tema de violencia de género remarcando que sigue pendiente aún en Guadalajara un juzgado contra este tipo de violencia considerando que los datos siguen siendo "alarmantes" y la necesidad de que se haga un esfuerzo colectivo porque "frente a esto hay salida y hay solución".

De su lado, la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, también ha mostrado su solidaridad absoluta con las tragedias que está viviendo España y muy especialmente con la provincia de Albacete y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo central con las políticas de igualdad.

"Las administraciones debemos poner a disposición de las víctimas todos los servicios especializados que necesiten", ha subrayado tras apuntar que gracias al "impulso feminista" se está logrando que cada vez sean más las mujeres que se atreven a denunciar.